Milers de mirades gaudixen de l'art arqueològic valencià

El Museu Arqueològic Nacional (MAN) va baixar, fa pocs dies, el teló de l´exposició «El poder del passat. 150 anys d´arqueologia a Espanya» organitzada pel Ministeri d´Educació, Cultura i Esport i Acció Cultural Espanyola (AC/I) com a homenatge als 150 anys de la fundació del Museu i, al mateix temps, a la història i a l´evolució de la ciència arqueològica a Espanya. Al voltant de 70 museus, institucions i col·leccions privades de totes les comunitats autònomes van facilitar la realització d´esta exposició en la qual els visitants van poder apreciar 150 peces extraordinàries i autèntics tresors d´arqueologia espanyola i que ja han emprès el camí de retorn als seus respectius museus.

Entre estos tresors, no podien faltar els aportats per museus i institucions valencianes. Així, el Museu de Prehistòria de València, depenent de l´Àrea de Cultura de la Diputació, va cedir diferents obres de la seua col·lecció permanent, entre les quals destaca la figureta en bronze coneguda com el Guerrer de Moixent, de la Bastida de les Alcusses, i el Vas de la Dansa Guerrera del Tossal de Sant Miquel de Llíria, ambdues peces singulars de la cultura ibèrica; la plaqueta gravada en pedra calcària de la Cova del Parpalló de Gandia, amb representació d´una cérvola, del Paleolític superior; dos culleres d´os i un vas geminat amb decoració cardial de la Cova de l´Or de Beniarrés, entre les peces destacades del Neolític; tres-centes monedes d´or del tresor almoràvit del carrer Santa Elena de València, del segle XI; i, per a finalitzar, el conjunt de bronzes de Huerta de Arriba, Burgos, provinent d´una col·lecció adquirida pel Museu de Prehistòria de València el 1929. Potser, un dels museus de l´estat espanyol que ha contribuït de forma més generosa, quant a préstec d´obres es refereix, en el projecte del MAN per a la celebració del seu 150 aniversari.