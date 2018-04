Beatriz Fernández debuta al front de l'OV amb l'espectacle didàctic «Dibuixar la música»

La paiportina Beatriz Fernández Aucejo debuta al capdavant de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana amb l'espectacle didàctic «Dibuixar la música», que el Palau de les Arts Reina Sofía representa de l'11 al 14 d'abril al Teatre Martín i Soler. «Dibuixar la música» és un muntatge amb direcció d'escena i coreografia de Paco Bodí, amb vestuari, audiovisuals i il·luminació a càrrec de l'equip tècnic de les Arts, i en el qual participen l'actor Manuel Maestro, els pianistes Judit Kertész i José Jaime Hidalgo, junt amb un grup de ballarins i professors de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana.

El programa està inspirat en la faula de Jean de Brunhoff «La història de Babar, el petit elefant», la narració del qual s'acompanya de la versió per a piano de Francis Poulenc. A través d'aquest personatge, es transporta el públic a un altre context, en què orquestra i ballarins evoquen el caràcter de cada un dels animals que conformen «El carnestoltes dels animals», de Camille Saint-Saëns.

L'activitat està dissenyada per a xiquetes i xiquets d'Educació Primària amb edats compreses entre 5 i 12 anys, a fi d'ensenyar-los els diferents instruments que componen les dues peces.

El programa consta de tres fases: una primera, al centre educatiu, on es treballen els coneixements bàsics; la segona, corresponent a la seua visita a les Arts, i, finalment, de nou a l'aula, on l'alumnat podrà dibuixar el que ha suposat la primera part del concert.

En este sentit, les Arts informa que el dissabte, 14 d'abril, ha programat dues sessions de «Dibuixar la música», a les 12 hores (versió en valencià) i a les 17 hores (versió en castellà), obertes per al públic familiar. Les entrades tenen un preu de 8 euros per al públic general i de 6 euros per a xiquets i xiquetes menors de dotze anys.

«La història de Babar, el petit elefant» està basada en el cèlebre conte il·lustrat que el pintor Jean de Brunhoff va editar a França l'any 1931. El relat, que ràpidament es va convertir en un èxit a tot el món, va ser musicat per a veu i piano anys després per Francis Poulenc.

El també francés Camille Saint-Saëns va escriure «El carnestoltes dels animals» per a una inusual instrumentació: dos pianos, dos violins, una viola, un violoncel, un contrabaix, una flauta, un clarinet, «Glockenspiel» i xilòfon.

Aquesta fantasia zoològica musical de gran popularitat curiosament no va veure la llum pública fins a la mort de l'autor, temorós de la sàtira i les crítiques a compositors i instrumentistes encobertes en els 14 petits moviments de què consta la suite.

Valencians amb la batuta

Al llarg de la seua carrera, Beatriz Fernández Aucejo ha treballat amb formacions nacionals, com l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, l'Orquestra del Conservatori Superior Masotti Little de Múrcia, la Jove Orquestra Simfònica de Galícia, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i l'Orquestra de València, així com amb agrupacions internacionals: com la MendelssohnSymphonia i l'Europa ChorAcademie, la Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, l'Orquestra del Conservatori Cherubini di Firenze i l'Orquestra del Festival Internacional de Música de Cancún.

La directora de Paiporta se suma amb aquest espectacle a la nòmina de valencians que han dirigit a la formació titular de les Arts des de la seua constitució: Sergio Alapont, Álvaro Albiach, Gonzalo Bernà Pic, Jordi Bernàcer, Ricardo Casero, Robert Forés, Enrique García Asensio, Manuel Galduf, Gustavo y Rubén Gimeno, Joan Enric Lluna, Ramón Tebar, Cristóbal Soler, José Ramón Martín, Juan Luis Martínez i Josep Vicent.

Beatriz Fernández és, a més, la primera valenciana que puja al podi a les Arts i la tercera dona després de la xinesa Xian Zhan (2006) i de la canadenca Keri-Lynn Wilson (2007 i 2016).