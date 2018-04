L'escriptora Belén Gopegui impartix una conferència a l'Institut de Drets Humans

L´escriptora Belén Gopegui impartirà una conferència hui, en el marc del programa d´activitats del Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional que organitzen l´Institut de Drets Humans i la Facultat de Dret de la Universitat de València. La conferència, que porta per títol «El resto no notado: la red en tres novelas», tindrà lloc en l´aula 1-P20 de la Facultat de Dret a les 16.00h.

El títol procedix de la idea, explica l´escriptora, que «res té sentit per si solament, sinó que cada figura, estructura o situació, ha de tenir el seu fons: la resta no notada». L´escriptura de novel·les, afegix, és una de les maneres que tenim d´accedir a esta «resta no notada» del món que ens envolta. «En la xarrada abordaré la xarxa (Internet) com a figura el fons de la qual he procurat fer notar les meues tres últimes novel·les amb tres enfocaments diferents: «Acceso no autorizado», «El comité de la noche» i «Quédate este día y esta noche conmigo». Per a la seua autora, «són narracions no sobre la xarxa sinó narracions amb la xarxa o de la xarxa que d´alguna manera aborden diferents etapes i diferents configuracions imaginàries del ciberespai».

El programa de doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional de la Universitat de València, que dirigixen les professores Cristina García Pascual y Charo Serra, ha rebut la Menció d´Excel·lència del Ministeri d´Educació.