El Teatre Micalet estrena «El nom» per primera vegada a València i en valencià

El Teatre Micalet s´omplirà de rialles a partir de hui, día 11, amb l´espectacle «El nom», l´última producció pròpia que Companyia Teatre Micalet porta per primera vegada a València i en valencià baix la direcció de Joan Peris. L´obra, escrita pels francesos Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière, ha obtingut un gran èxit de públic a tot arreu on s´ha representat i ara arriba al Micalet protagonitzada per un elenc de luxe: Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Ferran Gadea, Cristina Garcia i Ximo Solano. Tots ells són coneguts i reconeguts actors per la seua trajectòria al teatre i la televisió.

Este fenomen de la cartellera francesa ha estat adaptat al valencià i al nostre context per Miquel Aparisi, a partir de la versió catalana de Jordi Galceran. «El nom» és un espectacle carregat d´humor on tot bull quan un enfrontament sense importància fa esclatar els vertaders conflictes entre els protagonistes. Amb una crítica àcida i un llenguatge mordaç, l´obra retrata les convencions socials i ens fa riure de nosaltres mateixos. «A ´El Nom´ les relacions familiars, sentimentals i d´amistat es veuen sacsejades a partir d´un fet en principi tan innocent com triar un nom pel fill. Els personatges de l´obra, intel·lectuals, artistes, triomfadors en els negocis, amb parelles estables i mobles de disseny s´adonaran, sense mirar de perdre aquell punt de cinisme que els fa sentir tan segurs, que potser tot plegat és una bombolla de sabó que volta en l´aire i, en qualsevol moment, pot petar» en paraules de Jordi Galceran autor de la versió.

La Companyia Teatre Micalet estrena amb EL NOM la seva 32a producció pròpia. Sempre fidel al seu compromís d´adaptar textos universals al valencià o triar obres d´autors valencians. Els seus últims muntatges han estat Nadal en casa Els Cupiello d´Eduardo de Filippo, El verí del teatre de Rodolf Sirera i Hamlet Canalla de Manolo Molins.