Vila-real, Alcalalí, Monòver i Salem lliuren este cap de setmana els premis Sambori

Vila-real, Alcalalí, Monòver i Salem celebren este cap de setmana el lliurament de premis comarcal del Concurs literari Sambori. En l´anterior edició del concurs de literatura en valencià va assolir una participació de 88.397 xiquetes i xiquets, 684 centres educatius i 4.003 mestres, professores i professors. El Premi Sambori és un certamen vinculat a les Trobades d´Escoles en Valencià que promou l´ús literari del valencià dins l´àmbit escolar i afavoreix la normalitat de la llengua.

Enguany, el concurs de literatura en valencià Premi Sambori compleix 20 anys. Han sigut milers i milers de xiquetes i xiquets els que han compartit amb la Fundació Sambori les seues narracions i la construcció de mons imaginaris. Amb la primavera, la Federació d´Associacions per la Llengua - Escola Valenciana enceta el calendari festiu de les Trobades d´Escoles en Valencià i, de forma paral·lela, la Fundació Sambori i les Coordinadores Comarcals celebren les gales de lliurament de guardons del Concurs Sambori.

El divendres 13 d´abril, Alcalalí, Monòver i Vila-Real són els tres pobles que inauguren la vintena edició dels Premis Sambori comarcals, seguits per Salem el 14 d´abril. Hi haurà un total de 17 trobades literàries en les quals es guardonaran a les joves promeses de l´escriptura. Ara com ara, les obres guardonades en aquesta fase comarcal concorreran en la fase de país, que l´any passat va comptar amb la participació de 88.397 xiquetes i xiquets, 684 centres educatius i 4.003 mestres, professores i professors. Les xifres converteixen este certamen literari en el més nombrós d´Europa.