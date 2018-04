Purificació Mascarell i Teresa Broseta, guanyadores del Premis Literaris d'Algemesí

El guardons de la primera edició dels Premis Literaris Ciutat d´Algemesí, impulsats per Andana Editorial, l´Ajuntament d´Algemesí i la Fundació Caixa-Cooperativa, ja tenen nom propi. Les escriptores Purificació Mascarell i Teresa Broseta, en la modalitat de narrativa i poesia infantil respectivament, han guanyat aquesta primera convocatòria que dóna un nou impuls al panorama de la creació literària i editorial.

Les guanyadores van recollir el premi ahir a l´acte de lliurament que va tindre lloc al Teatre Municipal d´Algemesí. Van assistir prop de 200 persones, entre les quals cal destacar la presència del conseller de Cultura, Vicent Marzà i l´alcaldessa d´Algemesí Marta Trenzano.

Una de les novetats d´aquest premis és que el llibres guardonats es van presentar en el mateix acte de lliurament, i a partir de la pròxima setmana ja es poden trobar a les llibreries.

El primer premi de narrativa Enric Lluch, dotat amb 3.000 euros per l´Ajuntament d´Algemesi, ha sigut per a Centre Comercial l´Oblit de Purificació Mascarell. Aquesta obra adreçada a lectors a partir 8 anys ens trasllada a l´any 2038, on dos germans decideixen anar a visitar un singular centre comercial, on diuen que van a parar totes les coses que perden els xiquets. L´aventura els farà conéixer botiguers estrambòtics, productes impensables i xiquets molt diferents d´ells. Un llibre on els lectors podran gaudir de la lectura i també reflexionar sobre el el passat i el futur, i descobrir que estan més prop del que sembla.

Purificació Mascarell és una jove escriptora que debuta en el món de la literatura infantil. Purificació Mascarell (Xàtiva, 1985) és doctora en Filologia Hispànica amb Premi Extraordinari, investigadora del teatre espanyol i de la cultura valenciana, crítica literària i escriptora. Ha publicat l'obra de teatre Cavallers o l'assaig La revolució va de bo! La modernització de la pilota valenciana, ambdós en PUV.

La poesia infantil en la nostra llengua és un gènere que es mereixia un guardó, i per fi li ha arribat aquest reconeixement amb el Premi Fundació Caixa-Cooperativa d´Algemesí, amb una dotació de 3.000 euros. La guanyadora de la primera edició és l´obra Poesia de nit i de dia, de Teresa Broseta.

El recull guanyador ens recorda que la poesia està present en molts moments quotidians dels més menuts. Els versos sonen en tots els racons i en tots els instants de la vida dels infants. Hi ha poesia de bon matí i l´hora d´anar a llit, quan aprenen les taules de multiplicar o quan dibuixen, a l´hora d´esmorzar i a l´hora de sopar, quan van a la fira o quan van parc, quan aprenen a anar en bicicleta i quan somien de nit.

Teresa Broseta (Valencia, 1963) és llicenciada en Ciències de l´Educació per la Universitat de València i en Filologia Hispànica per la UNED i treballa a l´Administració. Ha rebut diversos premis literaris (Carmesina, Vicent Silvestre, Luna de Aire, Xaro Vidal, Vila de les Alqueries, Ciutat de Sagunt, Ciutat de Benicàssim, Alfons el Magnànim i altres). L´any 2001 va publicar la seua primera obra, La botiga del Carme (Ed. Bullent). Conrea especialment la literatura infantil, en tots els gèneres: narrativa (L´estiu dels pirates, Berenars amb Cleopatra, ¡Hermanos hasta en la sopa!, El flautista valent, Una caja llena de dientes, L´escarabat de Khalili, Unes vacances de profit, Supermara superheroïna per sorpresa...), poesia (Zumo de lluvia, El núvol enamorat i altres contes en vers) i teatre (No puges a l´andana, Rellotge de cucut, Pintura fresca). Ha publicat també narrativa i teatre per a adults (El soplo de la vida, El dia de demà).