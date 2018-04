Històries de la postguerra

Et vindré a tapar mostra el viatge que realitzen tres amigues per trobar el marit desaparegut d'una d'elles. Intentant sobreviure a un ambient de postguerra claustrofòbic i incert, decideixen embarcar-se en un trajecte cap al descobriment d'una realitat per a la que encara no estan preparades.

L'espectacle, representat habitualment en espais íntims, és un drama que fa ús de tècniques del Storytelling Theatre britànic. És una obra amb música en directe en que les tres actrius i la violinista recreen tots els escenaris d'aquest viatge a través del seu físic i de l'espai sonor. «Les relacions humanes són protagonistes, fent d'aquest un espectacle emotiu, intens i dinàmic de teatre en estat pur», afirma la companyia.

L'obra compta amb la direcció de Roger Ribó, format a la London International School of Performing Arts i amb un ampli recorregut com actor, director i professor de teatre al Regne Unit, Espanya, Suïssa y Dinamarca.

La composició musical és de Pedro González, que interpreta en escena la violinista Roser Farré. D')e(espai en construcció és una companyia de teatre de creació col·lectiva que aposta per un teatre nu, despullat d'artificis, on la història esdevé protagonista interpretada per Maite Bassa, Montse Bernad, Blanca Solé.

Des de la sala comenten que «malgrat el risc que suposa dur companyies de fora, és molt interessant poder veure els treballs de companyies que treballen temes com la memòria històrica fora de la comunitat».