El primer documental que aborda el triangle vital i amorós de Salvador Dalí

«Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat» permet un fascinant recorregut per la vida i obra de Salvador Dalí i Gala. El documental comença en 1929, any crucial en la trajectòria i la vida de Dalí, quan va ingressar en el grup surrealista i va conèixer a Gala, i finalitza l´any de la mort de l'artista, en 1989.

En tot aquest recorregut vital i artístic, tenen un pes destacat les tres geografies que van marcar a l´artista: Portlligat, única casa-taller estable que posseïa, Figueres, la seua ciutat natal, on va crear el Teatre-Museu Dalí, i Púbol, el Castell que Dalí va regalar a Gala. També apareixen imatges d´altres ciutats que van ser centrals en la vida i obra de Dalí, com París i Nova York.

L´obra, produïda per la Fundació Dalí i realitzat per DocDoc Films, aborda per primera vegada el Triangle Dalinià. Permet, a més, endinsar-se en la casa de la Costa Brava i en el Castell de Gala, i submergir-se en l´univers privat de Dalí, on cada objecte contribueix a desxifrar el seu codi vital, artístic i amorós.

En Portlligat, les xicotetes barraques de pescadors s´entrellacen mitjançant escales i creixen a manera d´estructura molecular, reflex de com evoluciona la relació sentimental de Dalí amb Gala al llarg de cinquanta anys. Púbol, representa la culminació de l'amor cortés, la materialització del compromís que Dalí va adquirir amb la seua musa.

En el documental s´inclouen les veus d'Antoni Pitxot, pintor, amic personal del Maestro i primer director dels Museus Dalí; Montse Aguer, actual directora dels Museus Dalí; Jordi Artigas, responsable de les cases-museu de Portlligat i Púbol i David Pujol, director i guionista del projecte.