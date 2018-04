Els versos de Marc Granell, en escena: homenatge a cinc dècades de poesia

La història de Marc Granell és la història de la primera generació de poetes que, amb l'arribada de la Transició, van establir les bases de la moderna poesia en valencià. Entre ells, Granell va destacar per la seua generositat i la seua dedicació a la difusió i la creació d'un nou llenguatge poètic afí al seu temps.

Per això, la Diputació de València vol celebrar les seues cinc dècades de compromís amb la poesia en un acte que tindrà lloc este dijous 19 d'abril a les 19:00 hores a la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència.

Els versos de Marc Granell sonaran en la veu i la música de l'Orfeó Valencià Infantil, dirigit per Josep Lluís Valldecabres, de Francesc Anyó i Borja Penalba, i de Xavier Copado. A més, hi participaran poetes com Jaime Siles, Lluís Roca i Begonya Pozo, al costat d'intèrprets com Verònica Andrés, Jordi Ballester i Marina Vinyals, que recitaran també alguns dels seus poemes en combinació amb materials produïts per Poètica 2.0.

Marc Granell (València, 1953) és autor, entre d'altres, de poemaris com Llarg camí llarg (1977), amb el qual va aconseguir el Premi Estellés; Materials per a una mort meditada (1980); L'illa amb llunes (1999) o Tard o d'hora (2006). També ha dirigit col·leccions literàries i revistes, i s'ha encarregat de difondre amb les seues traduccions l'obra d'autors com Vicent Andrés Estellés.