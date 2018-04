Manises celebra una Setmana de les Lletres del 20 al 22 d'abril plena d'actes

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manises ha organitzat un any més la Setmana de les Lletres. Del 20 al 22 d'abril, se celebrarà esta proposta cultural que enguany complix la seua III edició i que té com a finalitat principal divulgar la literatura per apropar-la a tots els públics.

Les activitats començaren el passat mes d'abril amb el lliurament del concurs de dibuix per al cartell anunciador de la Setmana de les Lletres. El cartell guanyador de 2018, realitzat per l'alumna Minerva Delicado de l'IES Pere Boïl, ha estat triat entre quasi 300 dibuixos d'escolars de la ciutat de Manises. La «Setmana de les Lletres 2018» començarà amb la XVIII Lectura Pública el divendres 20 d'abril a les 17.45 h. La Biblioteca Pública Municipal «Enric Valor» albergarà una lectura dedicada enguany a recordar el llegat cultural de les dones escriptores, així com les dificultats que en el passat impediren un just desenvolupament i reconeixement de la seua tasca.

En acabar la XVIII edició d'aquesta lectura pública, l'Auditori Germanies albergarà la representació de l'obra de teatre «Pels pèls» a partir de les 20.30 h.

Dissabte 21 d'abril, a les 22.30 h, l'Auditori Germanies tornarà a acollir un nou espectacle, en aquesta ocasió el passe de la pel·lícula «La libreria» d'Isabel Coixet.