Torrent escalfa motors per a la Trobada amb la III Setmana de la Llengua

Torrent celebra, per tercer any consecutiu, la Setmana de la Llengua una iniciativa impulsada per l´Àrea d´Educació i Dinamització Lingüística, a través de l´Oficina de Promoció i Ús del Valencià del consistori amb l´objectiu de «divulgar en els espais públics la importància de mantenir viva la nostra llengua i d´usar-la en tots els àmbits socials mitjançant esdeveniments culturals, lúdics i de qualsevol tipus», ha puntualitzat la regidora de l´àrea, Patricia Sáez.

Del 23 al 27 d´abril, l´ajuntament ha preparat un gran ventall d´activitats per a grans i menuts. La setmana s´inaugura amb la lectura pública de l´obra «L´illa de l´ombra» de l´escriptor Santiago Forné, guanyador de narrativa dels Premis Literaris Ciutat de Torrent 2017. Este acte que té l´objectiu de promoure la lectura de llibres actuals en valencià i d´autors valencians tindrà lloc a la plaça de les Corts Valencianes i està oberta a la participació de la ciutadania. Ja hi ha més d´un centenar de persones de totes les edats inscrites.

Els llibres guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Torrent es presentaran en el marc d´esta setmana el pròxim dia 24 d´abril en la sala d´actes de la Casa de la Cultura. Les obres premiades i que ara es presentaran són: de narrativa juvenil: «L´illa de l´ombra» de Santiago Forné i «Res a amagar» d´Anna Boluda; de teatre: «Safareig» de Carles Durà i de poesia: «Fils de llum» de Francesc Pastor.

Eixe mateix dia al matí, les escoles de la ciutat participaran en la Volta a peu, una activitat que culminarà en l´esplanada de la Torre amb l´actuació del cantacançons Dani Miquel. Una altra cita que cal destacar, està dedicada a la poesia en valencià i per això s´ha programat l´espectacle «Granell de mà en mà», que vol ser un homenatge al poeta valencià de referència Marc Granell, qui ens acompanyarà eixe dia. Dijous 26, la sala d´actes de la Casa de la Cultura acollirà la projecció del film «La pell freda», una pel·lícula de cinema fantàstic basada en la novel·la d´Albert Sánchez Piñol.