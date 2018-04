Els versos de Granell, a escena

Les versions musicades i recitades de la poesia de Marc Granell es van escoltar en la Sala Alfons el Magnànim de la Beneficència, ahir dijous, 19 d´abril, en un acte que va comptar amb la presència del diputat de Cultura, Xavier Rius, i la responsable de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà i al qual ha assistit un públic nombrós format per poetes i seguidors de l´obra de Granell.

Les corals Gatapata i Corremón de l´Orfeó Valencià Infantil dirigit per Josep Lluís Valldecabres han interpretat la poesia infantil per la qual Granell és ben conegut; també s´ha escoltat l´himne del Llevant, CF, en la versió de Xavier Copado, i part de l´espectacle «Granell de mà en mà» a càrrec de Francesc Anyó i Borja Penalba.

No han volgut faltar a la cita poetes com Jaime Siles, Lluís Roca i Begonya Pozo, i s´han pogut visionar materials produïts per Poètica 2.0 en les interpretacions de Verònica Andrés, Jordi Ballester i Marina Vinyals.

Marc Granell (València, 1953) és autor, entre d'altres, de poemaris com Llarg camí llarg (1977), amb el qual va aconseguir el Premi Estellés; Materials per a una mort meditada (1980); L'illa amb llunes (1999) o Tard o d'hora (2006). També ha dirigit col·leccions literàries i revistes, i s'ha encarregat de difondre amb les seues traduccions l'obra d'autors com Vicent Andrés Estellés. Recentment la Institució Alfons el Magnànim ha editat la seua Poesia completa.