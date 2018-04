Un llibre mostra l'interés dels valencians per la llengua en l'època contemporània

Hem tingut els valencians interés pel valencià, la nostra llengua pròpia, parlada majoritàriament pels habitants del nostre territori des de la seua fundació en el segle XIII? Hem tingut interés els valencians a preservar el valencià al llarg dels segles, a pesar de les nombroses dificultats que hem hagut de superar i les enormes pressions que hem hagut de véncer? Tenim interés actualment els valencians per conservar viu el valencià, mantenint-lo com la llengua que ens unix i singularitza com a poble?

Eixes preguntes, i les consegüents respostes, són la gènesi del llibre de Josep Daniel Climent «L´interés per la llengua dels valencians». En ell recull la tasca de personatges, llibres i fets que han esdevingut cabdals en l'època contemporània per tal de fer que la societat valenciana perceba el valencià com una llengua de cultura, digna i amb projecció de futur. Tot un homenatge a l´esforçat i titànic treball d´un seguit de valencians i valencianes que en l´actualitat ens fan seguir caminant, a muscles de gegants, en la llarga marxa de la trajectòria històrica pròpia.

L'obra es presentarà el proper divendres 20 d'abril a les 19 hores en la Biblioteca Pública de València (C/ Hospital, 13) i hi intervindran l'editor Vicent Baydal, el president d'Escola Valenciana Vicent Moreno, el catedràtic i acadèmic de l'AVL Antoni Ferrando i el mateix autor Josep Daniel Climent.

Per estes pàgines desfilen alguns dels personatges, llibres i fets que han esdevingut cabdals per tal de fer que la societat valenciana perceba el valencià com una llengua de cultura, digna i amb projecció de futur. Noms com els de Manuel Joaquim Sanelo, Teodor Llorente, Lluís Fullana, Josep Ribelles, Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Enric Valor, Nicolau Primitiu Gómez o Francesc Ferrer Pastor reben una atenció específica, en correlació amb unes vides dedicades en cos i ànima a l´impuls de la llengua. També dones com Empar Navarro, Maria Beneyto, Anna Rebeca Mezquita o Maria Ibars, el record de les quals encara lluita contra l´oblit d´una societat amnèsica de veus femenines.