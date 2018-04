Per un novembre elèctric i vital

Un so més cru i més enèrgic envoltant històries llunàtiques sobre el pas del temps i la maduresa. Així es presenta «Quart Minvant» (Primavera d´Hivern, 2018), el nou disc dels valencians Novembre Elèctric. «Un disc treballat a foc lent que mostra l´evolució del grup cap a un so lluminós i unes lletres que indaguen en històries quotidianes», segons explica la banda.

«Intacte» (Mésdemil, 2014) va ser el primer i celebrat àlbum liderat per Yeray Calvo, premi Ovidi al millor disc de pop de l´any. Després, d´aquella distinció, la banda va voler explorar altres indrets, acústics, amb un segon projecte musicant poemes d´Hèctor Serra («Tremole», Mésdemil, 2016). «Ara, Novembre Elèctric torna amb cançons pròpies que recorren quatre anys de vida, expressats en deu talls que oscil·len entre les dues cares de la lluna que conté cada individu i que transiten el camí de la maduresa, amb tot el seu pes -indiquen-. Esquerdes personals, la fi de la innocència, la mort d´un ser estimat?».

Explica la banda que si en «Intacte» les cançons naixien d´una exploració introspectiva del seu cantant i compositor, en «Quart Minvant» hi ha una mirada cap a fora, al transcurs de la vida i la relació amb els altres. «Les lletres s´allunyen i apropen al concepte d´amor, però observat este d´una manera més reflexiva. La lliçó que demanava l´anterior disc ha sigut sintetitzada en nous principis vitals: no perdre de vista el xiquet que es va ser, l´honestedat en les relacions i encarar la vida com una infinita serendipitat». Alguns d´eixos elements es percebien ja als primers avançaments del disc que va publicar la banda, com «Aquells xiquets» i «Les conseqüències».

Al capdavant de la producció se situa de nou Pachi García, nominat a un Goya i qui ha treballat amb bandes com Lori Meyers o Supersubmarina. Ell ha sigut l´encarregat d´aportar claredat al nou rumb de la banda durant la gravació als estudis Alisrecord en Baeza (Jaén), en desembre de 2017. «Quart Minvant», a més, naix com el primer disc on Novembre Elèctric desenvolupa el concepte de banda des de la composició de les cançons, remarcant la identitat d´una formació que ha crescut en quatre anys i que formen –a més de Calvo– Rodrigo Domínguez (guitarra elèctrica i teclats), Sergio León (bateria) i des d´ara també Bert Posada (guitarra elèctrica) i Adrián Díaz (baix). A l´estudi també va estar present el músic Jesús Avello amb les guitarres elèctriques, el banjo i l´acordió.

Al projecte també ha participat Hèctor Serra, qui col·labora amb poemes per al llibret del disc, per al qual s´ha encarregat de la part d´art Noemí Larred, de l´estudi Koljòs. Així és com Novembre Elèctric ha tornat a la casella d´eixida en el seu tercer treball.

«És un disc que parla de la pèrdua de la innocència, de la llum i la foscor, de l'honestedat i en definitiva, de les reflexions que ens fem de la vida passats els 30», explica la banda. «No tenim una altra forma de concebre la música si no és amb emoció i sentiment, i creiem que això es plasma en les deu cançons que hem gravat», conclouen.