Borumbaia fa 10 anys de música

L'escola de percussió Borumbaia va celebrar ahir el seu 10.ª aniversari a Godella, amb un festival lúdic on no faltaren els tallers de percussió, els ritmes africans, el circ o les exhibicions de música i ball. El Centre Vila Eugènia de la localitat va acollir aquesta celebració, que va comptar amb un concert multitudinari per part dels membres de Borumbia. Aquesta escola de percussió valenciana va nàixer l´any 2008, quan un grup de músics van voler fer realitat un somni que venia de lluny. El brou d´aquest projecte es va formar al grup Combe Capelle, des d´on aquests músics tractaven de canalitzar la seua inspiració a partir de directes molt enèrgics amb instruments afrobrasilers. Junts decidiren fundar l´Escola Capelle, coneguda actualment com a Borumbaia. Amb el temps varen anar nodrint-se de la música afrocubana, afrobrasilera, africana, magrebí i del folklore mediterrani.

Actualment, l´escola compta amb més de 200 integrants i algunes seus distribuïdes per la Comunitat Valenciana, com El Puig, El Saler o Soneja. A més, compten amb seus a Madrid, o Terol. El grup assaja cada setmana al Centre d´Art y Percussió Pepita 17 de València. Durant aquests anys, el grup ha animat festes i esdeveniments no sols en territori nacional, sinó en altres països com Senegal, França, Itàlia, Holanda, Portugal o el Marroc. Borumbaia també ha recolzat a diferents col·lectius i associacions de caràcter social mitjançant l´Associació Cultural Musical Borumbaia, nascuda en 2012. Algunes d´aquestes iniciatives han sigut la Fira de la Primavera amb Asindown, les Jornades d´Intermon Oxfam o el Minimarató pel Parkinson.