El poeta valencià Luis Bagué guanya el Premi de la Crítica

El poeta de Mutxamel Luis Bagué ha guanyat el Premi de la Crítica en la categoria de poesia per Clima mediterráneo. El valencià ha sigut guardonat juntament amb Javier Marías, que ha rebut el premi en la categoria de novel·la per Berta Isla. La cerimònia d´entrega es va celebrar ahir a Múrcia.

Segons l´associació de crítics literaris, l´obra de Bagué camina entre el políticament incorrecte amb referents de pintures rupestres, les xarxes socials, Velázquez, El Quixot, el bou d'Osborne o l'alta velocitat i inclou una visió reflexiva i escèptica del món.

Bagué ha volgut traslladar en aquest poemari com se sent en l'actualitat el Mediterrani, «bressol de la civilització i ara lloc on moren els somnis de moltes persones que intenten arribar a Europa», va assegurar ahir el poeta. Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat d´Alacant, Bagué ha publicat llibres de poemes com Telón de sombras (2002, premi 'Antonio Carvajal' i premi 'Ojo Crítico' de RNE), El rencor de la luz (2006, Premi 'Joaquín Benito de Lucas') i Un Jardín olvidado (2007, premio 'Hiperión').

Els premiats en llengua catalana han sigut en narrativa Els fills de Llacuna Park de María Guasch i en poesia Convivència d'aigües de Zoraida Burgos, mentre que en llengua gallega els guardonats han sigut Emma Pereira per Bibliópatas i fobólogos i Lupe Gómez en poesia per Camuflaxe (Camuflatge).