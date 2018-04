El dia que Alaquàs tornà al Renaixement

«Mal va el guiat per via cega» era el motiu cantat i convertit en música que va inundar diumenge el Castell d'Alaquàs, just un dia després d'arrancar les celebracions pel centenari del seu reconeixement com a monument nacional. La Unió Musical va estrenar «La Fulla de Malva», una obra simfònica composta per Salvador González, ideada per Lute Fernández i basada en la novel·la «La Hoja de Malva», d'Adrià Hernández.

Encara que els prop de 350 assistents esperaven assistir a un concert convencional, realment es van trobar amb un autèntic viatge a través de la història, amb vestuari de l'època renaixentista i personatges que van existir en la realitat, com la primera senyora d'Alaquàs, Úrsula d'Aguilar, o l'obrador musulmà Alí Porrota.

L'espectacle es va iniciar amb una fanfàrria des de la galeria del primer pis del monument a la qual va seguir l'entrada en escena d'Úrsula d'Aguilar (interpretada per la periodista de Levante-EMV Laura Sena), qui va reivindicar el paper de les dones en la història de la població i va criticar que els seus descendents hagueren expulsat als moriscs. L'obrador musulmà Alí Porrota, interpretat per Adrià Hernández, va explicar que l'obra es componia de tres moviments: La mort, l'home del Renaixement i la Venjança.

La sorpresa va ser que tots els compontes de la banda simfònica van entrar en escena vestits de dames i cavallers, frares, musulmans i altres personatges. I dirigits per Enric Parreño, que vestia de predicador, cent músics van tocar les primeres notes d'una potent composició inspirada en el Renaixement, que incloïa a més arpa, piano, guitarra i dolçaina. En el segon temps, l'obra integrava una pavana i una gallarda, que van ballar Mónica Nemesio i Ainoa Marí.

Entre assassinats, venjances, gestes, la construcció del propi Castell o l'expulsió dels moriscs va transcórrer l'obra que, com la novel·la, realitza un recorregut des del segle XV al XVII. La coordinació escènica va ser d'Eva Alabau, mentre que el vestuari provenia dels fons de la Conselleria de Cultura, a més d'unes 40 chilavas prestades per l'associació de Moros i Cristians Perolers.

El apoteósico final va posar en peus al públic, que va ovacionar una vegada i una altra a músics i actors. Donat que les invitacions per a accedir a l'espectacle esvaren acabar en 30 minuts i molts veïns es van quedar sense poder entrar, el Musical ha demanat al consistori que l'obra torne a interpretar-se en unes setmanes.