Experts d'Espanya i Portugan analitzen a Torreblanca les aus palustres amenaçades

Al voltant de 50 experts i investigadors d'Espanya i Portugal es van donar cita el cap de setmana passat a Torreblanca per a participar en un taller d'aus palustres amenaçades, organitzat per la Fundació Global Nature amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torreblanca. Els participants, que van dedicar la jornada del diumenge a conèixer el Prat i les instal·lacions de l´Espai Natura, van estar acompanyats per l'alcaldessa Josefa Tena i el regidor de Medi ambient Carlos García.

L'edifici de la biblioteca va acollir dissabte 21 diferents xarrades en les quals es va analitzar la situació del «carricerín cejudo» i altres aus palustres amenaçades i els plans per a la seua recuperació, així com l'estat de conservació dels hàbitats per on estos ocells realitzen el seu pas migratori. La jornada del diumenge 21 es va dur a terme al Prat. Allí, es van anellar aus i es van mostrar les instal·lacions de l´Espai Natura i va haver-hi una ruta per l'aiguamoll.

Els participants en les jornades van conèixer de primera mà el parc natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, on s'està treballant en la recuperació de l'aiguamoll amb l'objectiu de garantir àrea de descans del «carricerín cejudo» en el seu pas migratori a través del projecte LIFE Paludicola.

Un dels objectius del taller era mostrar este projecte, els objectius a curt, mitjà i llarg termini i el seu pla d'acció. L'Ajuntament de Torreblanca participa en el Projecte Life per a la recuperació del «carricerín cejudo («acrocephalus paludícola»). La Regidoria de Medi ambient va accedir a aquest projecte de la Unió Europea que duu a terme la Fundació Global Nature per a col·laborar amb les migracions d´este tipus d´aus a través de diferents accions com l'execució de làmines d'aigua al Prat per a afavorir les migracions d'este ocell de xicoteta grandària amenaçat per la falta de zones humides.