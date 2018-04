«Papallona de cristall» o com aventurar-se a l'adolescència

Laura Borao és professora de valencià i escriptora i ha publicat fa uns dies el seu segon llibre per a joves «Papallona de cristall», nascuda tres anys després de la seua primera creació «Princesa d´or». El seu públic és un lector juvenil, estudiant de edats compreses entre 12 i 16 anys, per això el que planteja sobre el paperés tota una obra d´aventures on es conjuga d´una forma entretinguda, la diversió i l´autoconeixement de persona així com el descobriment de l´èsser a l´edat de l´adolescència.

«El més principal és fer que els adolescents llisquen en valencià i que se senten identificats amb Greta, la protagonista, i que puguen endinsar-se en el seu creiximent interior amb temes habituals com l´amistat, l´assejament, els secrets familiars, l´amor i l´aventura», explica la pròpia Borao.

«Papallona de cristall» intenta reflexar la vida de Greta, d´una jove introvertida i poregosa però, al mateix temps, responsable, esportista i curiosa. Amant de l´aigua i de la mar, Greta descobrirà mitjancant diversos personatges el seu propi passat i el de la seua familia al temps que aprén a conéixer-se a si mateixa. Tot plasmat amb un vocabulari pla i senzill.

Una portada pròpia

El llibre té a més a més un doble valor: el dibuix de la seua portada és obra pròpia. Borao destaca pel seu amor a la pintura i el dibuix i l´editorial Tabarca li ha deixat el privilegi de poder mostrar la seua pròpia portada, fruit del seu art pictòric. Borao compta a més a més amb un blog on dia a dia relata en curts fragments i xicotets relats els dubtes, pors i inquietuts dels joves i dels seus pares.

Amb un fidel exèrcit de seguidors, Borao -que es definix com una «amant de l´educació i de les lletres»- s´integra cada vegada més al món de la psicologia escolar on el seu objectiu principal és que «l´alumnat aprenga i es divertisca alhora que es conega a sí mateix, i respecte el seu entorn, a les persones i els valors bàsics de la humanitat».

Esta segona novel.la de quasi 70 pàgines i que l´autora ha escrit al Perelló (poble on estiueja Borao) i en les estones del seu temps lliure, serà presentada el proper dia 30 d´abril a la Fira del Llibre.