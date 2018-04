Sagunt, una capital preparada per a la lluita

El cap de setmana vinent torna a Sagunt el Festival de Recreacions Històriques Saguntum Invicta. En esta segona edició, el Festival va a constituir un dels primers actes emmarcats en la programació de Sagunt com a Capital Cultural Valenciana 2018-2019. Com a novetats implantades enguany, el dissabte 28 a les 21.30 hores es farà una recreació d´un soterrament iber en la plaça Major.

A més d´este nou acte, del 27 al 29 d´abril Saguntum Invicta oferix tres pompes que passaran per diversos carrers del municipi i acabaran sempre en el Teatre Romà, lloc en el qual es desenvoluparan els ludus, és a dir, les diferents recreacions de lluites clàssiques i rituals. Estos tindran lloc a les 18.30 hores el dissabte 28 i a les 12.00 hores el diumenge 29. Personatges de tot tipus, des de magistrats a servents, tornaran a la vida en diverses desfilades pels principals carrers del casc històric.

També hi haurà visites guiades especialitzades en el món romà, a càrrec de Quiero Cultura, Celia Peris Visitas Guiadas i Explora Sagunto; venda de productes gastronòmics i d´artesania d´època romana en el Teatre Romà, amb la Llar dels Déus i La Taverna de la Serp; venda de pans romans en el Forn La Melica i gastronomia romana en els restaurants col·laboradors: Taverna La Serp, Le Fou, Restaurant Arrels, L´Andana-Aljibe, Gastroduc, Espai Gaeta, (els sis a Sagunt), Cyrus Dad (el Port de Sagunt) i Restaurant Gat Negre i La Vidrieria Art-Bar (Faura).

Este festival, les activitats del qual són gratuïtes per al públic, està organitzat per l´associació Saguntum Civitas, en col·laboració amb l´Ajuntament de Sagunt, la Conselleria d´Educació, Invstigación, Cultura i Esport i l´Institut Valencià de Cultura. A més, compta amb la participació de diversos grups de recreació històrica que provenen de tota la geografia espanyola, així com de diverses entitats i comerços de la ciutat esmentats.