Els premis Ciutat de Torrent tornen a ser anuals

La Casa de la Cultura va acollir dimecres la presentació dels llibres guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Torrent. L´acte forma part de la programació de la III Setmana de la Llengua, que organitza l´Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l´Ajuntament de Torrent. La presentació de les obres guanyadores, editades per Tabarca, va comptar amb la presència dels autors i de la regidora d´Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, que va remarcar «el compromís del consistori amb la cultura i la promoció de la llengua a través de la lectura» i va aprofitar per a anunciar que com que enguany farà 20 anys de la creació dels premis, esta convocatòria literària tornarà a ser anual. També hi va participar el director general de Caixa Rural Torrent, patrocinador del premi de teatre, Javier Ruiz.

Els llibres guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Torrent han sigut: L´illa de l´ombra, de Santiago Forné (guanyador Premi Narrativa Juvenil) i Res a amagar, d´Anna Boluda (finalista); Safareig, de Carles Durà (Premi de Teatre Juvenil) i Fils de llum, de Francesc Pastos (premi de Poesia).