Una reflexió sobre la dona obrirà el Certamen Nacional de Teatre d'Alaquàs

La companyia Carabau Teatre i l´Ajuntament d´Alaquàs ha donat a conèixer les obres que formaran enguany el cartell del Certamen Nacional de Teatre Escenalaquàs i que se celebrarà al Castell d´Alaquàs els dies 27, 28, 29 i 30 de juny.

L´Alcaldessa d´Alaquàs, Elvira García Campos, el Regidor de Cultura, Toni Saura i representats de la companyia teatral van presentar un any més este certamen que amb el pas del temps s'ha convertit en tot un referent tant a nivell autonòmic com a nivell nacional a través de la qual s'oferix la possibilitat de mostrar muntatges teatrals de qualitat artística notable en un lloc molt especial com és el claustre del Castell d'Alaquàs. Tot un referent de primer ordre de teatre aficionat.

«Casting» de la companyia Acciones Imaginarias, «Q» de La Inestable 21 i «El Enfermo Imaginario» del grup Aimara Teatro seran les obres de les quals es podrà gaudir l´últim cap de setmana de juny. "Casting es representarà el dijous 28 de juny. És una obra que mostra els diferents models de representacions femenines en la cultura de la imatge, a més de recrear l´objectualizació de la dona en la societat occidental contemporània. Este collage escènic ha estat guardonat amb 12 premis tant nacionals com internacionals.

«Q» es representarà el divendres 29 de juny. És un treball que representa la vida d´una xiqueta de 16 anys que es troba en un moment de la seua vida on viu canvis importants. «El enfermo imaginario» arribarà el dissabte 30 de juny. L´obra reflecteix la història d´Argan, un malalt cuidat per uns metges que només volen els seus diners, a més de tindre una dona que té uns plans ocults que volen desbaratar la seua criada i secretari.

El certamen es completa amb la representació el dijous 27 de juny de «Arsénico por compasión» a càrrec de Dinamo Teatre i deferents peces de microteatre i microteatre infantil que tindran lloc el divendres i dissabte. Durant la presentació es va projectar el curtmetratge promocional Escenalaquàs 2018 i es va poder gaudir de l´obra de micro teatre «La Partida Definitiva» de les actrius Maribel i Marien Ribes dirigida per Noel Conde.

Els veïns i veïnes podran obtindre una entrada per a tots estos actes mitjançant la compra d´un abonament de 15 euros als caixers ciutadans o a través de la pàgina web Ticketea, una iniciativa de l´organització per internacionalitzar el certamen.