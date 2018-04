Etnomusic inicia dijous la seua 15 edició amb un total de set concerts

Després de l´èxit de la darrera edició de 2017, amb 2800 espectadors, el Museu Valencià d´Etnologia ha presentat novament el festival Etnomusic, una proposta musical amb més de 15 de recorregut. El Festival forma part dels cicles d'activitats culturals que organitza el Museu cada any al voltant de la cultura tradicional i la diversitat cultural. El projecte pretén presentar música tradicional valenciana amb plantejaments moderns i actuals; mostrar propostes musicals de diferents llocs d´Espanya i del món, sempre vinculant el caire tradicional amb noves lectures musicals.

El festival de primavera consta de 7 concerts (tots en dijous), des del 3 de maig al 14 de juny. El programa està compost per grups valencians, grups de la península ibèrica, i dues formacions internacionals. La proposta valenciana està representada per José Aparicio Apa, que presenta en el festival la seua última creació, Flamencianes. Un treball que aborda la relació entre el flamenc i els cants tradicionals valencians. La música valenciana esta també representada per Urbàlia Rurana amb un concert basat en lletres de poetes valencians com Marc Granell.



Propostes espanyoles

De la resta d´Espanya es presentaran tres propostes. L´aragonesa Carmen Paris i la marroquina Nabyla Maan oferiran un treball sobre la relació musical que es dòna entre les dues procedències musicals (concert coorganitzat amb el Festival Xàbia Folk). Vanesa Muela i Odaiko ens acostaran a la musica tradicional i multiètnica a través dels instruments de percussió; i Raúl Rodríguez, que aprofundeix en les possibilitats sonores del flamenc en relació amb altres estils com el jazz o la música cubana.

Les propostes musicals internacionals estan representades per Gabacho Maroc, formació francesa i magrebí que proposa una mescla de ritmes africans amb el flamenc; i Nakani Kanté, cantant de Guinea Conakry que treballa la relació entre els ritmes tradicionals africans i el pop.

Com en l´edició anterior els concerts es realitzaran en el Museu Valencià d´Etnologia (patis del Centre Cultural la Beneficència), a partir de les 20:15 h.