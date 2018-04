El III Feminari comptarà amb el Grup Gamma, Miguel Lorente i Rosa Guiralt

El tercer Feminari de la Diputació de València abordarà en clau feminista un dels reptes a les quals ha de donar resposta la societat actual, com és la violència de gènere. En la segona taula d'aquest congrés nacional que ha reforçat el paper de València com a referent del feminisme, la policia local i coordinadora del grup Gamma Estefanía Navarrete, el professor de Medicina Legal Miguel Lorente i la fiscal del Tribunal Superior de Justícia Rosa Guiralt analitzaran què està passant amb esta xacra social.

El Feminari representa la gestió basada en el principi d'Igualtat per la qual aposta la Diputació de Jorge Rodríguez. El congrés, organitzat des de l'àrea d'Igualtat que dirigix Isabel García, aconseguix la seua tercera edició ja consolidat com a punt de trobada de les grans veus del feminisme i espai de debat per donar resposta a temes actuals, com és la violència de gènere, però també la bretxa salarial, l'economia feminista, el paper de les dones en la Constitució i la visibilització de les mateixes a l'espai comunicatiu.

En paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, que inaugurarà el Feminari junt amb la diputada Isabel García, «este punt de trobada que busca reflexionar sobre els reptes actuals de les dones ha recuperat la tradició feminista d'esta terra». Rodríguez ha destacat «la importància d'esta iniciativa que reuneix a les i els principals representants del feminisme, com demostra l'interès creixent que desperta amb més de 630 preinscripcions mancant un mes per a l'esdeveniment». Per la seua banda, Isabel García ha explicat que «l'objectiu d'aquest congrés és contribuir a la construcció del coneixement i pensament feminista, capaç de donar resposta als nous reptes i realitats».

Entre l'1 i el 2 de juny, el centre cultural La Petxina comptarà amb la presència de ponents com la periodista Sandra Barneda i la filòloga Eulalia Lledó, que reflexionaran sobre la presència de les dones en l'àmbit dels mitjans de comunicació; l'ex ministra de Cultura Carmen Calvo i la magistrada del Tribunal Constitucional Luisa Balaguer, que debatran sobre els canvis constitucionals oportuns per reconèixer a la dona en la Carta Magna; la professora Cristina Carrasco i la catedràtica Mª Luisa Moltó, que tractaran els reptes de l'economia feminista; i Claudia Reig, directora del documental ´En la bretxa´, produït per la Diputació i Televisió Espanyola. No faltarà a la cita la catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UNED Amelia Valcárcel, padrina de l'esdeveniment.