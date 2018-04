El ball regna en Poblats Marítims

Centenars de persones vares acudir a la crida del Teatre el Musical del Cabanyal per a celebrar el Dia Internacional de la Dansa. Els veïns de Poblats Marítims prepararen una coreografia col·lectiva que va arrencar des de cinc punts diferents fins a la plaça del Rosari.

La coreografia va ser dissenyada per a l'ocasió per Vicente Arlandis, Sandra Gómez, Santiago Ribelles i Cristina Nuñez. Posteriorment, l'artista Yifii va cantar rapejant un manifest sobre el Dia Internacional de la Dansa, obra de la coreògrafa cubana Mariela Boan.

Els participants van lluir disfresses de molts colors per a mostrar l´esperit creatiu de la dansa. És el segon any consecutiu que el TEM celebra el Dia Internacional de la Dansa. L'acció forma part del projecte general dels dos espais: el TEM i La Mutant, amdós amb la coordinació d´Olga Álvarez.

El passat mes de desembre van començar les primeres reunions amb els col·lectius del barri per a poder crear aquesta acció col·lectiva que es va celebrar ahir.

L'objectiu d´accions com aquesta, segons l´organització, «és el de reforçar la convivència entre associacions i que els veïns i veïnes senten el TEM i La Mutant com a espais oberts on proposar i crear projectes de forma col·lectiva que revertisquen en el barri».

La dansa està adquirint un gran protagonisme a l´agenda cultural de la ciutat de València, gràcies a espais com el TEM o La Mutant, i certàmens com Dansa València o el festival 10 sentidos.