El feminisme es cola en l'Acadèmia dels Nocturns 400 anys després

Versos de denúncia social, d'amor, d'humor i fins i tot per a xiquets i xiquetes van ressonar entre els murs del Castell d'Alaquàs durant el cap de setmana. Via Heraclia i l'Ajuntament d'Alaquàs van reviure una sessió de l'Acadèmia dels Nocturns 400 anys després encara que actualitzada al segle XXI, amb la participació de dones i repleta de proclames feministes i per la igualtat. Un total de set artistes, dos d'ells d'Alaquàs, van fer al públic viure tot tipus d'emocions.

L´Acamedia dels Nocturns va ser una experiència literària impulsada per Bernat Català de Valeriola amb la col·laboració intel·lectuals com Gaspar Aguilar o Guilem de Castro, que va celebrar un total de 88 sessions entre 1591 i 1594, en el palau dels Valeriola, a València. D'aquella experiència, que va ser pionera a Espanya i prèvia a altres iniciatives similars com la de Madrid (on participaven Góngora, Quevedo o Calderón de la Barca) han quedat 805 poemes en vers i 85 discursos en prosa, que es guarden a la Biblioteca Nacional. L'Acadèmia es reunia cada dimecres a la nit.

Com va explicar Eva Martínez, de Via Heraclia, s'ha documentat que, almenys en dues ocasions, l'Acadèmia dels Nocturns es va reunir as Castell d'Alaquàs al segle XVI per la relació que els senyors que regentaven el senyoriu van tindre amb la intel·lectualitat de l'època. Per aquest motiu ara es reviu aquesta experiència (fa tres anys ja es va realitzar una sessió) amb motiu del centenari de la protecció del monument, que està celebrant la població. L'organització aspira al fet que es puga converyir en una cita anual per a poetes i poetesses.

Atès que la pluja va fer la seva aparició, el grup es va replegar en el rebedor del Castell, sota el artesonado i l'arc escarser. A les composicions actuals es van unir versos del vescomte d´Altamira o la presència del propi Lope de Vega, interpretat per un actor, que va aparèixer al final ja que l'escriptor passava temporades en el palau d'Alaquàs, ja al segle XVII, quan era bandejat de Madrid, per la seua amistat amb el senyor de l'època, Luis Pardo de la Casta.

«Dues dones es colen en aquesta trobada, reservada al segle XVI solament als homes», va explicar Eva Martínez. Al costat d'ella, també va fer de mestre de cerimònies el periodista d'Alaquàs Miguel Ángel Hoyos, «Miguel Bregovic» artísticament, qui va rebatejar l'activitat com L'Acadèmia Nocturna «per llevar-li el gènere». Tot el recital va ser també un sentit homenatge al poeta Antonio Cabrera, que reapareixia en públic després de l'accident que li ha deixat en cadira de rodes.

La primera poetessa en l'alçar la veu va ser Begoña Pozo, que va llegir versos contra «un sistema patriarcal on la justícia no respon a les necessitats de la societat civil, però com estem en democràcia, tot és criticable, fins i tot el poder judicial», en relació a la recent sentència de la «Manada». Pedro Verdejo es va portar una gran ovació per la seua personal forma de recitar i els seus versos contestataris, mentre que José Manuel Díez, arribat d'Extremadura, va llegir i cantar ´a capella´.

L'artista Xavier Peñarroja va posar música i veu a composicions d'altres (va interpretar una versió d'un tema de Lluis Llach) i seues. El propi Bregovic va llegir composicions per a xiquetes i xiquetes de la seva obra «Popo, Bola i Companyia» i va explicar que en els dies previs el grup va acudir al col·legi Ciutat de Cremona a realitzar un taller de poesia.

En la segona part, els autors locals van ser protagonistes. Pep Ferrer va llegir diverses composicions de les seues dues obres publicades i va tancar el seu torn amb una d'elles dedicada al músic Juan Sebastián Bach. Per la seua banda, Fernando Garrido, qui va lamentar que li hagués tocat recitar «gairebé en família», va escollir la seva obra «Racimo y Grano», inspirada en Palestina i els pobles oprimits.

Via Heraclia va realitzar també el diumenge un matinal per a xiquetes i xiquets que va consistir en una ruta guiada al monumento i l'actuació d'un mag. Aquesta és la primera de les activitats que es van a realitzar durant els mesos següents, l'últim diumenge de mes. Per a la primera sessió es van acabar les places. En les dues properes rutes es comptarà amb una persona intèrpret de llenguatge dels signes.

Les activitats de Via Heraclia corresponen al segon cap de setmana de celebracions pel centenari de la protecció del Castell com a monument nacional, que van arrencar el 21 d'abril, just quan es complia un segle de la declaració. Fins a febrer de 2018 es realitzaran desenes d'activitats a càrrec de l'ajuntament i les associacions locals.