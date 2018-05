El patrimoni artístic de Meliana s'exposa al Centre Rausell amb el reconeixement de col·lecció permanent

El patrimoni artístic i pictòric municipal de Meliana està d´enhorabona amb la nova mostra de la col·lecció museogràfica que s´ha estrenat al Centre Cultural Rausell. La exhibició que ha sigut presentada a la localitat de l´Horta Nord es compon principalment d´obres pictòriques i escultòriques i compta amb el reconeixement de Col·lecció Permanent que atorga la Conselleria de Cultura. La nova mostra ha sigut inaugurada en un acte al que ha assistit la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, l´alcalde de Meliana, Josep Riera, el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, i el president de l´Institut Municipal de Cultura, Pere Cano.

La vicepresidenta Amigó ha expressat durant la inauguració de l´exhibició la seua satisfacció «per vore com la cultura dels nostres pobles i de les i els nostres artistes va obtenint a poc a poc el lloc que mereixen amb exposicions i espais com aquest de Meliana. És molt important vore com també el treball de tanta gent es reconeix amb la designació de Col·lecció Permanent de la Conselleria».

El 13 de febrer, la conselleria d´Educació va atorgar a la col·lecció artística de Meliana el reconeixement com a Col·lecció Museogràfica Permanent de la Comunitat Valenciana. Aquesta declaració, com ha explicat l´alcalde del municipi, Josep Riera, «posa en valor tot el patrimoni museogràfic de Meliana, i amb aquesta mostra que hem inaugurat, el que volem és exposar les obres i també celebrar aquest important reconeixement que ens dóna el govern».

Una mostra de pintura i escultura

Meliana, segons ha assenyalat l´alcalde, «és un dels pocs municipis que ha mantingut els biennals d´escultura i pintura, i per tant hem anat assolint un patrimoni artístic important amb un valor reconegut. Amb esta declaració com a col·lecció permanent, es reconeixen trenta anys de treball de molta gent, tant dels artistes com dels treballadors de l´ajuntament i d´altres persones que han col·laborat amb este projecte».

El Centre Cultural Rausell, on s´exposa esta nova mostra artística de Meliana, també compta amb una exhibició permanent de part del patrimoni del fons municipal d´art, el qual es composa principalment per obres contemporànies de pintura i escultura d´artistes valencians dels últims trenta anys amb una trajectòria consolidada. Es tracta d'un total de 202 obres, de les quals 82 són pintures, 53 escultures, 49 fotografies i 18 gravats o obra gràfica. Obres corresponents a 129 artistes, 32 de Meliana i 97 d'altres procedències, majoritàriament valencians. Noms com ara Pepe Biot, Manolo Fuster, Paco Corell, José Antonio Orts, Vicent Bayarri de la Paz, Lluïsa Beltran, Enric Ruiz, Ximo Amigó, Aurora Valero, Ximo Michavila, Teresa Cháfer, Natuka Honrrubia, Carmen Calvo, Jordi Ciscar...