En la inhòspita realitat

La figura enigmàtica de Batman ha portat a infinitat d'autors a aproximar-se al personatge de forma insòlita, posant en primer pla com és la seua vida interior i el factor psicològic de les seues decisions. I així ha ocorregut amb títols indispensables que han modificat aspectes del novè art com «El retorn del Cavaller Fosc»; «El contraatac del Cavaller Fosc»; «Batman Any Un»; «Gotham després de Mitjanit»; «Batman RYP»; «Batman i fill» o «Batman Any Cent».

En algunes d'estes obres s'incidix en una traumàtica infància en la qual el futur Home Ratpenat presencia l'assassinat dels seus pares. Unes altres se centren en el seu dubte interior sobre com hauria de tractar als pitjors criminals amb els quals s'ensopega. Fins i tot a voltes el superheroi renuncia a la seua vida secreta i decidix formar una família. Però les més audaces plantegen una maduresa no tan idíl·lica en la qual el protagonista, conscient de les seues limitacions, ja no pot defensar als febles com volguera. Doncs bé, a tots estos cal afegir ara este «Vigilància nocturna» en la qual se'ns narra com aconseguix assumir Bruce Wayne la mort del seu fill, Damian, el qual va tindre d'una relació amb la vilana Talia al Ghul, i que va morir després de lluitar amb L'Heretge. Esta obra pertany al cicle dels Nous 52, que és una sèrie de títols que l'editorial DC va traure l'any 2011 després de cancel·lar totes les sèries anteriors i publicar o reeditar mig centenar que van aparèixer com si foren números un.



Set capítols de luxe

En esta ocasió és Scott Snyder el qui s'encarrega de la majoria dels guions de set capítols que compten amb els dibuixos d'autors com Becky Cloonan, Andy Kubert, Alex Maleey i, principalment, Greg Capoll que, com sempre, destaca per un estil detallista que concentra l'essència dels grans artistes d'esta editorial. El primer episodi, «Un nou i brillant ahir», desprén certes idees de Frank Miller i Grant Morrison en anteposar el fluir de la consciència del superheroi constantment.

En el segon, «El fantasma de la màquina», apareix el personatge de Harper Row, una jove que aconseguix desentranyar alguns misteris del Cavaller Fosc i que acaba treballant com la seua pupil·la. Destacar, al seu torn, la magnífica «Llums fantasmes» en la qual apareix Superman com a aliat del seu excompany de la Lliga de la Justícia. I, principalment, «L'home de cap part», en la qual el superheroi s'enfronta de forma expeditiva a dos malignes tan infaustos com l'abominable Segador i el sinistre Clayface.

I, enmig de tot, es repetixen eixos moments en els quals Bruce Wayne dubta sobre quina decisió triar en tot un exercici d'intriga feudiana.