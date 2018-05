El MAC tornarà a omplir Mislata de pur teatre

Mislata conta els dies per a celebrar una nova edició, la sisena, del seu festival d'arts escèniques. El MAC consolida la seua aposta pel teatre i el circ de carrer, amb una cuidada programació i amb espectacles d'accés lliure i gratuït, distribuïts en diferents punts de la ciutat. L'organització ha desvetlat hui el cartell i tota la programació, que es desenvoluparà del 17 al 27 de maig, coincidint amb el llançament d'una nova pàgina web (www.macmislata.es) i una aplicació per a dispositius mòbils amb tota la informació de Mislata, art al carrer.

El MAC 2018 seguix el mateix format que en anys anteriors, amb una vintena de companyies de primer nivell arribades des de tots els racons del país, però incorpora també importants novetats. Una d'elles serà l'activitat inaugural, que porta per nom MAC Pro i que pretén ser una jornada de debat i reflexió sobre les arts escèniques de carrer com a generadores de nous públics.

Precisament este és un dels principals objectius del MAC i per això enguany s'han programat sessions específiques per a l'alumnat de Primària dels col·legis de la ciutat i per als joves dels instituts. Com explica l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la nostra intenció amb aquest festival és "acostar les arts escèniques a tots els públics, també a aquells que no solen ser consumidors de cultura, i especialment a la infància, perquè el teatre, el circ i la dansa són una font de valors essencials per al seu desenvolupament personal". La programació d'enguany recupera també el format Pop & Circ en família, una matinal de tallers de circ i el concert de la banda sevillana Full als jardins de l'Hort de Sendra.

El públic del MAC tindrà enguany l'oportunitat de gaudir als carrers de Mislata dels últims espectacles de Tresperté (Andalusia), Atirofijo (Balears), Estampades i Guillem Albà & La Marabunta (Catalunya), Nacho Vilar (Múrcia), Kukai Dantza & Brodas Bros i Ganso (Euskadi) o Tiritirantes (Castella i Lleó). A la programació se suma una nodrida representació de companyies valencianes, com Decopivolta, La Finestra Nou Circ, La Trócola, PanicMap, La Fam i el Conservatori Professional de Dansa.