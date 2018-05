Rafael Valldecabres i Paula Honrubia guanyen el Premi Amador Griñó de Quart de Poblet

L'Ajuntament de Quart de Poblet va celebrar diluns l'acte de lliurament del XIV Premi de Ciències Socials i Humanes Amador Griñó i Guzmán, que ha recaigut en Rafael Valldecabres Rodrigo per la seua obra «Dos còdexs de l'arxiu de Poblet sobre sant Vicent i Quart», triat com a millor treball en valencià, i en Paula Honrubia García, per «El Patrimonio Hidráulico de Quart de Poblet. Identificación y descripción», considerat pel jurat el millor treball presentat en castellà.

La regidora, Cristina Mora, va destacar en l'acte que «estw certamen és una forta aposta per la nostra cultura, per la nostra història i el coneixement de les nostres arrels mantinguda en el temps per l'ajuntament des de 1989».

El premi de Quart de Poblet té caràcter biennal i arreplega les millors monografies i treballs de recerca de l'àmbit local en ciències socials i humanes com són la Geografia, Antropologia, Arqueologia, Història, Economia, Sociologia i Dret. L'ajuntament publica l'obra guanyadora l'any següent en el lliurament del guardó, fomentant d'aquesta forma el creixement del fons documental local.