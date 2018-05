Rècord de participació al festival MiL Descobreix amb més dones cantautores que mai

Fins 58 cançons noves i inèdites de joves cantautors s'han presentat a el MiL Descobreix 2018, el II certamen de joves cantautores i cantautors que celebra la ciutat de Xàtiva, en el marc del Festival Música i Lletra de cançó d'autor (festivalmil. com). El certamen que repartix 2.700 euros en premis per autors no editats ha superat en escreix el números de l'any passat i es va consolidant com un aparador de nous talents en el gènere de la cançó d'autor del país.

«Sense les dones no hi ha festivals!» és el lema d'enguany del Festival Música i Lletra, també conegut com MiL 2018, que ha fet un esforç de reconeixement de la feina de les dones cantautores i -si l'any passat ja tenia un cartell paritari- enguany ha programat més dones que homes a l'escenari del MiL. Per això l'organització està especialment satisfeta que enguany la meitat de les participants al certament són joves dones cantautores.

A més, en esta edició el jurat del MiL Descobreix és íntegrament femení, i ara que ja s'ha tancat el període de presentació dels treballs, cinc dones del món de la cultura xativina decidiran els noms dels finalistes que es faran públics el proper dilluns dia 7. La final i entrega de premis serà el dissabte 12 de maig, en el primer dia del festival. Una festa que arrencarà a les 6h de la vesprada amb la II Trobada de Muixerangues, organitzada per la Muixeranga de Xàtiva, i que clourà amb un concert del guanyador del certamen de l'any passat i l'actuació de El Diluvi. Els assistents podran -com l'any passat- votar en directe els finalistes del MiL Descobreix i atorgar el premi del públic. La cançó d´autor, la festa i la tradició aniran de la mà en una jornada per a totes les edats.

Per als qui encara no tenen entrades per al festival, hui s'estrena el Festeja amb el MiL (https://festeja.festivalmil.com/) un joc del festival que et permet guanyar un abonament per a dues persones per a tots 8 concerts del festival.