Educació posa en marxa una nova versió del traductor Salt

La Conselleria d´Educació, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, ha presentat una nova versió del traductor Salt, una eina amb què els usuaris poden portar a terme tasques de traducció i correcció automàtica, i alhora resoldre dubtes lingüístics mitjançant els apartats de consultes.

Amb la nova versió, Política Lingüística posa al seu abast una plataforma àgil i accessible en versió web i aplicació per a mòbils i tauletes tàctils.

L´actualització del Salt suposa l´aparició de dues plataformes diferenciades: el Salt_Usu i el Salt_Pro, la primera d´ús social i la segona d´accés a funcionaris de l´Administració, que té per objectiu la seua ampliació a la utilització per part de personal d´altres administracions.

També s´ha dut a terme una renovació estètica de l´espai web. El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha explicat que «calia millorar el programa, ja que des de 2008 no s´havia fet cap pas en la implementació d´aquest motor de traducció i necessitava les actualitzacions tecnològiques que presentem en aquesta versió».

A més, Trenzano ha comentat: «El Salt és una eina pública i des de la Generalitat volem que revertisca en la societat, per això presentem els dos Salt: un per a tota la societat i un més professionalitzat per a l´Administració, que previsiblement serà en un futur també per a les empreses privades».

Salt Usu: el traductor

Al Salt_Usu es pot accedir a través de la seua pàgina web, on s´ofereixen els serveis de traducció, correcció i consultes diverses. Concretament, el traductor permet traduir de castellà a valencià i de valencià a castellà. Es poden traduir tant textos com oracions i paraules soltes, que l´usuari escriu o apega en una caixa de text. El mateix traductor ofereix també la funció de traduir documents en diversos formats.

Com a principal novetat, l´actualització del Salt inclou la creació d´una aplicació per a telèfons mòbils i tauletes, que permet una relació directa amb la resta d´aplicacions de missatgeria i xarxes socials, amb totes les correccions que es duguen a terme es podran compartir.