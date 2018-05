El projecte educatiu «La Música i jo» arriba a la C. Valenciana el pròxim curs escolar

Recuperar l´esperit lúdic i participatiu de la música. Eixe és el propòsit de «La Música i jo», un projecte escolar que el pròxim curs aplegarà a les aules de la Comunitat Valenciana. Es tracta d´un projecte «pensat per al segle XXI», tal com asseguren els organitzadors, ja que la majoria dels seus continguts es podran trobar a la seua web -www.valencia.lamusicayyo.es- a la qual es podrà accedir per mitjà d´una clau.

El projecte, liderat pel docent Joaquín Pascual, ja ha sigut provat en aules de Castella-La Manxa i ara es prepara per a aterrar a la C. Valenciana. Un dels objectius és «posar en mans de l'alumne els recursos perquè s'expresse a través de mitjans purament musicals». Gràcies a la música es pot generar un «clima de treball cooperatiu» que facilita la comunicació entre els docents i els alumnes. «La Música i Jo» arranca amb set projectes que es desenvolupen de 1º a 6º d'Educació Primària, adaptats a cada edat i vinculats als currículums educatius per a cadascun d'aquests nivells. Una de les activitats del projecte s´anomena «Pinta la música», on l´alumne s´apropa a diverses composicions musicals mitjançant la pintura.

Una de les activitats que estaran adreçades especialment a les aules valencianes serà «Folklore de la Comunitat Valenciana», on els alumnes tindran l´oportunitat de descobrir les composicions musicals i balls valencians més tradicionals. Altres de les activitats que planteja el projecte té a veure amb els sentiments transmesos per la música o l´experimentació musical, amb els quals els alumnes tractaran d´explorar les seues habilitats amb instruments. No obstant la part pràctica del projecte, els estudiants també podran endinsar-se en la història de la música en l´activitat «Gran músics de la història», on coneixeran les composicions de Mozart, Chopin, Manuel de Falla, i d´altres contemporanis com Elvis Presley, Michael Jackson o The Beatles.