Raimon publica «L'últim recital» i deixa la porta oberta a nous discos

Raimon deixa la porta oberta a seguir editant discos i llibres, segons va confessar ahir en la presentación de L´últim recital, l´edició en doble CD i DVD del concert amb el qual es va acomiadar dels escenaris en el Palau de la Música de Barcelona el passat 28 de maig de 2017.

El cantant de Xàtiva assegura que durant l´any que ha passat des que va dir adéu i la publicació d´aquest disc no ha trobat a faltar els concerts, «en tot cas els assajos, però si no hi ha concerts, no hi ha assajos, cal assumir-ho». Respecte a futurs discos, aclara que tampoc sent una necessitat imperiosa d´editar nous treballs, encara que té cançons a mig fer i hi ha dies que es pregunta si hauria d´acabar-les i gravar-les.

De moment, els seguidors de Raimon poden seguir escoltant-li en el disc: un doble àlbum gravat en directe, que arreplega les 36 cançons que va interpretar en l´últim dels 12 recitals amb els quals es va acomiadar del seu públic fa un any.

Des de llavors, el cantant, de 77 anys, s´ha dedicat a «la vida quotidiana», a preparar aquest disc i a seguir l´actualitat catalana, que li sembla «complicadíssima».

«El meu final és el meu principi»

Raimon assegura que, malgrat haver viscut la censura franquista, ell s´ha sentit sempre un creador lliure, ja que el que no li deixaven gravar a Espanya ho gravava a França. Aquells inicis estan reflectits en la portada del disc L´últim recital, on apareix una fotografia que mostra a un jovenivol Raimon: «com va dir T.S. Eliot, en els meus principis està el meu final». En el disc està inclòs un llibret de 52 pàgines amb totes les lletres de les cançons en valencià, castellà, anglès i francès.

«Van ser uns concerts molt emotius, sobretot l'últim, en el qual jo sentia una emoció tan forta que vaig començar el recital fent bromes per a suavitzar la tensió», recorda. A més de repassar la seua trajectòria, el disc arreplega dos temes inèdits que va interpretar en aquests concerts de comiat: «I nosaltres amb ells» i «Napolitana per a la teua», dedicada a la seua dona, Annalisa Corti.

«Compondre és una cosa i cantar una altra, però si no trobe l´intèrpret adequat per a alguna cançó...qui sap», diu, deixant la porta entreoberta. A més, ha patit alguns contratemps, com l'incendi del seu pis de Barcelona i la inundació de la seua casa de Xàtiva, que sense ser excessivament greus li han donat molts mals de cap.

«De moment he estat molt ocupat, a partir d'ara, no sé, potser senta certa angoixa, potser no, qui sap», conclou, ambigu.