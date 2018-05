La Unió de Periodistes clama contra el discurs de l'odi i la impunitat

La Unió de Periodistes Valencians van fer entrega ahir dels Premis Llibertat d´Expressió amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. El col·lectiu ha guardonat enguany als fotògrafs i periodistes que van ser agredits per grups d´ultradreta durant la manifestació del 9 d´Octubre a València i a l´associació mexicana Comunicació i Informació de la Dona (Cimac).

La cerimònia d´entrega va tindre lloc ahir a La Nau amb la presència del vicerector de Cultura i Esports de la Universitat de València i de la presidenta del col·lectiu de periodistes, Noa de la Torre. Els guardons van ser anunciats hores abans al centre cultural de la UV. El fotògraf de Levante-EMV, German Caballero, va rebre el guardó Llibertat de Premsa en nom de tots els professionals de la informació que van ser agredits «verbalment i físicament» durant la manifestació del 9 d´Octubre. «En aquella manifestació es vulneraren les llibertats individuals i col·lectives. No podem permetre que en casa nostra passen aquestes barbaritats», assegurà el fotògraf valencià.

La Policia Nacional va detenir a 18 persones per agredir els assistents i professionals que participaven i cobrien informativament la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre baix el lema «Sí al valencià» en 2017. Les detencions van ser possibles gràcies a l´actuació de molts professionals que cediren proves i documentació a les forces de seguretat. Caballero també va tindre paraules d´agraïment per a la Unió, per reconèixer amb el premi la «tasca que exerciren els professionals de la comunicació durant aquell dia» i va destacar la necessitat de «visibilitzar els grups d´ultradreta al País Valencià». «El feixisme té presència en la regió i hem d´estar alerta», afegí. Caballero apuntà que el succés del 9 d´Octubre és un «reflex» del que ocorre a Espanya, on els «drets fonamentals estan patint per molts fronts».

La presidenta de la Unió va assegurar que amb aquests guardons es busca «reconéixer la tasca de tot el col·lectiu» de la comunicació, que «únicament estaven exercint el seu dret a informar». En aquest sentit, Noa de la Torre va puntualitzar que des de la Unió de Periodistes es va denunciar el mateix dia la impunitat feixista, es demanà una reunió urgent amb el Delegat de Govern a qui se li va expressar el malestar per l'actuació policial que aquell dia no va protegir els i les periodistes i la llibertat d'informació i es va posar tota mena de material a l'abast de la Fiscalia per a la seua investigació.

La doble vulnerabilitat

L´associació professional també va premiar al col·lectiu mexicà Cimac per defensar la llibertat d´informació a Centreamèrica des de la perspectiva de gènere. Lucía Lagunes, directora general del col·lectiu, va arreplegar el guardó. «La violència estructural ha evidenciat la feblesa de la democràcia mexicana. Qui vulga exercir el periodisme ha de poder fer-ho de manera digna. No podem escollir entre la vida i una notícia», assegurà Lagunes. «Ser dona periodista suposa sostenir una doble condició de vulnerabilitat. Les accions del govern mexicà han naturalitzat la violència contra les dones», denuncià Lagunes en contra del govern de Peña Nieto.

La directora general del Ciman va destacar que el país en el qual desenvolupen el treball és «una de les nacions més perilloses: 23.000 desapareguts i no està en guerra». A més, en quatre anys, 34 periodistes han sigut assassinats. Una cosa que per a Lagunes deixa veure «una violència estructural que mostra la debilitat de la democràcia mexicana».

Així mateix, va denunciar que davant les denúncies que presenten per les agressions patides reben «evasives de les autoritats» i en molts casos, els responsables dels actes violents «són funcionaris públics». «No només ens assassinen, sinó que hi ha impunitat, que és la porta oberta per a la repetició», va criticar.