L'Alt Maestrat commemora els 80 anys dels bombardejos dels Experiments Stuka

Durant el mes de maig, Benassal, Ares del Maestrat, Albocàsser i Vilar de Canes recordaran els bombardejos que van patir per part de les tropes nazis durant la Guerra Civil. Les jornades «La Guerra Civil com a camp de proves», exposicions, xarrades, rutes i homenatges, formaran part dels actes.

Les activitats començaran el dissabte 19 de maig a Albocàsser, més concretament en el Museu de la Vileta, amb la inauguració de l'exposició «Experiments de la Legió Còndor a l'Alt Maestrat 1938». En un plenari extraordinari de l'Ajuntament d'Albocàsser es llegirà un manifest en record de les víctimes de la localitat i després, en els porxos de l'Ajuntament, es descobrirà una placa commemorativa. No faltarà ni l'ofrena de flors ni el minut de silenci. A continuació, Francesc Bellmunt guiarà una ruta per l'escenari dels bombardejos a Albocàsser. Els actes del dia acabaran, en l'auditori, amb una xarra-presentació de les jornades del 80 aniversari dels Experiments Stuka i la preestrena del documental elaborat per Rafa Moles i Pepe Andreu.

Ares del Maestrat i Vilar de Canes prendran el protagonisme l'endemà. El diumenge 20 de maig al matí inclourà una ruta per l'escenari dels bombardejos en Ares del Maestrat que conduirà Cristian Mir. També hi haurà un homenatge a les víctimes dels bombardejos de la Legió Còndor i la Guerra Civil en el municipi, amb el descobriment d'una placa commemorativa i una ofrena floral. A la vesprada el punt d'interès serà Vilar de Canes, on també hi haurà un homenatge a les víctimes i, prèviament, una ruta guiada per Pilar Vidal.

El cap de setmana següent, el 25 i el 26 de maig, les activitats es traslladaran a Benassal, on es viuran les Jornades «La Guerra Civil com a camp de proves». El diumenge 27, hi ha programada una visita a l'aeròdrom de la Sénia. Els actes acabaran a l'agost, quan tindran lloc les rutes per l'escenari dels bombardejos i es preestrenarà el documental «Experiment Stuka» en Ares del Maestrat i Vilar de Canes.