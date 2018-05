Lo Rat Penat convoca el XXIII concurs de declamació a la Mare de Déu dels Desemparats

El Grup de Dones Valencianes que formen part de l´associació cultural Lo Rat Penat de València ha convocat, un any més el Concurs de Declamació Infantil en honor a la Mare de Deu dels Desemparats. En este concurs, «es posa de manifest el gran entusiasme de tots els xiquets i xiquetes que no dubten en assajar una i una altra vegada per a tindre l'honor de recitar-li poesies a la Mare de Deu dels Desamparats, i també la gran devoció a la Geperudeta dels poetes valencians que tots els anys li escriuen poesies inèdites», han explicat fonts de l´entitat.

El concurs se celebrarà el 19 de maig de 2018 a les 10,30 h. en el Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, i serà presidit per una imatge de la Mare de Deu dels Desamparats. Les poesies hauran d´estar escrites i recitades en valencià i podran ser inèdites o no, però obligatòriament dedicades a la Mare de Deu dels Desamparats.