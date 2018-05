Jaume Plensa homenatja Estellés i rellig artísticament «Hotel París»

L'artista Jaume Plensa, Premi Nacional d'Arts Plàstiques i Premi Nacional d'Arts Gràfiques (2013), a més de Premi Velázquez, presenta hui al Centre del Carme la seua peça «Plensa/Estellés: L'Hotel París», un llibre artístic amb què homenatja el poeta Vicent Andrés Estellés.

Enamorat de la publicació, l'any 1984, Jaume Plensa va regalar a la seua companya Laura «L'Hotel París», de Vicent Andrés Estellés, amb una dedicatòria i alguns dibuixos. Ja en aquella ocasió, d'acord amb Estellés, va pensar a fer una edició artística de l'obra, però el projecte no va quallar. Més de trenta anys després, l'escultor, que no ha deixat de reivindicar durant tot aquest temps el poeta valencià, ha recuperat aquella idea i ha creat, amb Enciclopèdia Art, una obra de bibliòfil d'una gran originalitat i d'una sensibilitat extraordinària.

El llibre/escultura va formar part de l'exposició «Miguel Hernández / Vicent Andrés Estellés. La palabra toma parte / la paraula pren part», que va presentar recentment el Centre del Carme.

Amb la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Jaume Plensa presentarà demà la seua publicació acompanyat per Carmina Andrés, filla de Vicent Andrés Estellés; Joan Ricart, editor, a més del director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont. Durant la presentació, el recitador Vicent Camps llegirà alguns poemes de Vicent Andrés Estellés.

En esta ocasió, Plensa s'expressa amb coure, ideant unes pàgines metàl·liques en què els versos d'Estellés van acompanyats de les serenes imatges plensianes i, entrellaçades, passen a ser matèria, transparència, paraula, volum, llum...

El llibre, de tirada limitada i numerada, es presenta amb un estoig de coure treballat amb làser, que allotja un estoig de tela amb un gravat, cinc il·lustracions impreses en quadricromia, vint-i-dos poemes estampats sobre paper fabricat artesanalment i sis planxes de coure fotogravades amb intervencions de Jaume Plensa. Aquestes planxes poden muntar-se al marge del llibre, ja que formen un conjunt escultòric d'una gran bellesa.

D'esta obra, se n'han fet dues edicions: una edició de 75 exemplars numerats de l'1 al 75, signats per Jaume Plensa, amb l'estoig de coure numerat i signat a mà per l'artista, i amb un gravat calcogràfic sobre paper fet a mà, amb fibra de cotó, i una segona edició, de 999 exemplars, amb signatura de l'artista gravada amb làser i acompanyada per un gravat calcogràfic, basat en un dibuix de Jaume Plensa, sobre paper artesà, elaborat a base de fibres verges de cotó i d'eucaliptus.