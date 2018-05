L'AVL comença a Nules la nova campanya de promoció del valencià

L'Acadèmia Valenciana de la LLengua (AVL) ha començat a Nules una nova campanya de promoció de la lectura en valencià anomenada, "Un xiquet, un llibre". Així doncs, per a portar a terme esta campaña s'ha entregat a l?ajuntament de Nules 1.275 còmics que es repartiran a l'alumnat d'Infantil i de Primària de totes les escoles de Nules, i també s'han donat nou lots amb material didàctic per als sis centres educatius de la localitat, la biblioteca de l'IES Gilabert de Centelles, la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó i per a l'Agència de Lectura de Mascarell. Per tal de lluirar aquest material el president de l'AVL, Ramon Ferrer, ha visitat Nueles; a mes en l'acte han estat presents l'alcalde, Daviv García; el primer tinent d'alcalde, Adrián Sorribes, i el regidor de Biblioteca, Antonio Romero.