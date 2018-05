Vilamarxant organitza este dissabte unes jornades sobre el món secret de les plantes

Sabíeu que hi ha científics com Darwin que van desenvolupar teories sobre la semblança dels moviments dels animals i de les plantes? O botànics que han estudiat que el món vegetal reacciona a estímuls com la calor, el fred o l´electricitat? Este dissabte, 12 de maig, qui vulga podrà aprofundir en estes curioses i desconegudes teories. Serà al Centre de visitants del Parc Natural del Túria (Casa de Fusta) en l´activitat "El món secret de les plantes", oberta a tot el públic a partir de les 18 h. Es tracta d´una acte organitzat per la Regidoria de Medi Ambient de l´Ajuntament de Vilamarxant i pel Parc Natural del Túria.

En primer lloc, el biòleg Aurelio Peña Rivera oferirà una xarrada en la qual informarà els assistents sobre la sensibilitat de les plantes. També es parlarà del biofísic i botànic bengalí Jagdish Chandra Bose, qui va investigar sobre les reaccions de les plantes a les ones electromagnètiques i que va demostrar com les branques i fulles experimenten moviments en aplicar-los estímuls ambientals o elèctrics. La segona part de l´activitat constarà d´una sessió pràctica en la qual Boro Ferrer transformarà els bioritmes de les plantes en música.