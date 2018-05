Menut Teatre, un cicle per als més menuts de la casa

El Teatre Escalante tanca la temporada amb el segon lliurament del seu cicle per a la primera infància, Menut Teatre. Les criatures d'entre dos i cinc anys estan convidades a iniciar-se en les arts escèniques a l´Espai Inestable, amb tres espectacles on preval la poètica. La desertització, el reciclatge i l'amor pels animals són els temes que s'exploren en una programació dedicada a estimular sensorial i cognitivament als més xicotets, obrint-los una porta a l'univers del teatre en una experiència íntima.

Desert, música i gossos

Del 13 al 18 de maig, Ponten Pie estrena Loo, una peça de gran potència visual que atrapa per la força de les imatges. En la proposta, espectadors i actors comparteixen el mateix espai. Aquest bell document sobre com i perquè el vent desertitza va ser destacat amb el premi al Millor Espectacle Infantil en la Fira de Titelles de Lleida 2016 i a l'espectacle per a la primera infància en l'última edició de la Fira Europea d'Arts Escèniques per a Xiquets i Xiquetes FETEN.

L´Horta Teatre també proposa una reflexió mediambiental en Lil·liput, un conte on companyia i espectadors manipulen instruments electrònics i elements de reciclatge. El muntatge investiga l´univers sonor i intenta connectar els més menuts amb la música. En aquest peculiar concert, programat del 20 al 25 de maig, l'espai sonor es va construint amb la mescla de la música en viu i les aportacions dels més xicotets.

Finalitza el cicle i la temporada una indagació sobre l'origen de l'amistat entre l'home i el gos amb una manipulació d´objectes exquisida, Huellas. Periferia Teatro Títeres realitza un divertit recorregut històric per aquest vincle entre dues espècies tan diferents. La cita amb el millor amic de l'home és del 27 de maig a l'1 de juny.