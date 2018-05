Més de 1.500 escolars aposten pel valencià en la Trobada per la Llengua de Bejís

Al voltant de 1500 alumnes de diferents centres escolars de primària i secundària de l'Alt Palància, Alt Millars i part de la Baronia es van donar cita, esta vegada a Bejís, en la celebració d'una nova edició dels Trobades per la Llengua 2018. Unes Trobades organitzades pel centre de Begís en col·laboració amb la resta de col·legis assistents i Escola Valenciana, on escolars i professorat van participar en una jornada de convivència entre els alumnes dels diferents centres participant i realitzant diferents activitats i amb la el valencià com a llengua vehicular de les mateixes.

Les jornades, que van començar fa quatre anys a Xèrica, cobren any a any més força gràcies a la implicació dels centres participants a apostar perquè els alumnes valoren la riquesa que suposa parlar també valencià, estudiar-lo i fomentar així una de les llengües oficials de la Comunitat, entre els alumnes d'estes dues comarques castellanoparlants. Després del que ja s'ha convertit en tota una tradició, la desfilada i cercavila d'inici de les jornades, enguany, es va comptar amb una zona infantil, una zona de primària i una de secundària en la qual van tindre lloc els diferents tallers i actes programats per a l'ocasió. Teatre, representacions, tallers, recitals de poemes, ginkanes o excursions en plena naturalesa per a conèixer Begís i el seu entorn van ser algunes de les activitats que els alumnes van realitzar, dividits en diferents grups per edats. Els alumnes de primària van acabar la jornada amb un menjar de germanor en la qual van gaudir a més de la representació de Marcel el Marcià. En la trobada també van voler estar presents el director general de política lingüística, Rubén Trenzano, l'inspector de zona, Juan Corchado i el representant d´Escola Valenciana, Vicent Moreno.