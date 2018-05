El Certamen de Bandes de la Diputació reunirà prop de 600 músics al Palau

La 42 edició del Certamen de Bandes de la Diputació de València reunirà els dies 19 i 20 de maig a 13 societats musicals de les comarques que competiran a la cita que un any més es celebrarà al Palau de la Música. El concurs, organitzat per l'àrea de Cultura sota la marca «València és música», juntarà prop de 600 músics en una cita de dos dies A més, també comptarà amb dues bandes invitades.

El programa està organitzat en cinc seccions. El certamen començarà dissabte 19 de maig a les 10.30 hores amb les bandes de Quarta secció, formades per un màxim de 40 persones. En aquesta categoria participen la Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, dirigida per José Ignacio Blesa Lull; L'Associació Artístico Musical Sant Blai de Potries, sota la batuta d'Adrián Ronda Sampayo; i la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig, que compta amb la direcció de Jaume Castelló Moragón.

A les 17 hores s'iniciarà la Tercera secció amb les agrupacions d'un màxim de 50 membres. En aquesta franja participaran Tot per la música d'Ontinyent, dirigida per Jordi Soler i Carbó; el Círculo Instructivo Musical de Xirivella, dirigit per Fernando Rodrigo Serral; la Unió Musical de La Pobla de Farnals, encapçalada pel Juan José Catalá Borrás; a Societat Musical de Massalfassar sota la direcció de Daniel Olmos Herrero; i la Unión Musical de Higueruelas, amb Josep Domínguez.

El programa del dissabte conclourà amb l'actuació de la Artística de Bunyol, dirigida per Henrie Adams, com a invitada.

El 20 de maig la programació començarà a les 10.30 hores amb la única participant de Segona Secció, la Paz de Siete Aguas, baix la direcció de Borja Martínez Alegre, com a agrupació de fins a 70 membres. A continuació, la Secció Especial, amb un màxim de 110 membres, a càrrec de La Unión Musical de Godelleta, dirigida per Juan José Navarro Hernández.

A partir de les 17 hores, les bandes de la Secció Primera desenvoluparan els seus concerts en el següent ordre: la Joventut Musical de Faura, dirigida per José Manuel Beltrán Bisbal; La Unió Musical L'Eliana, sota la batuta de José Tomás March; la Societat Musical La Lira Fontiguerense de La Font de la Figuera, dirigida per David Penadés Fasanar.

El punt final del certamen el posarà com a invitada la Banda Musical U.D.P. Llíria-Camp de Túria-Serranos, sota la batuta del director Vicente Puchol Calvo.

«En la Diputació estem fent un esforç per a que enguany s'amplie la recompensa a les bandes participants. Si ja el Certamen és un referent, jo diria ja que a nivell mundial, l nou equip de govern hem intentat incrementar el reconeixement»; va valorar Xavier Rius.