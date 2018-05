Violència masclista real feta serie

Manu arriba al seu primer any d'universitat amb ganes de començar de zero. Allí coneix a Rober, Julia, Luis i Clara, que formaran el seu grup d'amics. Quan Manu i Clara comencen a eixir junts, la relació es complica per la gelosia i la manipulació de Manu, situació davant la qual cadascun dels amics reaccionarà de forma diferent.

Baix eixa sinòpsi naix «Retales» una websèrie creada i protagonitzada per estudiants de Comunicació Audiovisual del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Es tracta d'un relat en sis capítols, d'uns 20 minuts de duració, que narra com viu el grup d'amics la situació de dominació per part del xic cap a la xica. Els guions estan basats en vivències de les estudiantes del propi centre i narra accions com el control que exerceix el maltractador sobre la seva parella, vigilar els seus moviments i fer-li sentir culpable per no fer el que ell diu, entre d'altres, com explicava Nacho Milán García, director de la websèrie i creador de la mateixa juntament amb Lucia Gómez Megías i Laura Martínez García. «Un dels nostres objectius era agarrar tot aquest tipus de coses que normalment es venen com a amor romàntic però que poden acabar desembocant en control i maltractament», explicava.

La idea naix «d'un moment molt trist que vam tenir Lucía i jo», indica Nacho Milán. «Estàvem comentant entre nosaltres casos de gent que coneixíem a la qual li havia passat alguna cosa semblant al que posteriorment podríem comptar en la sèrie, i ens vam adonar que era absurda la quantitat de persones a les que afectava aquest problema i el poc cas que es li feia».

D'esta manera es van posar mans a l'obra i van començar a treballar. Són casos, segueix el creador, «en què no s'arriba a la violència física i s'acaba escudant el maltractament darrere d'un 'perquè et vull' o d'estar dolgut, o que per amor es justifica cert comportament».

La majoria de les escenes estan filmades als voltants de les instal·lacions del propi Campus de Gandia. En total han treballat 15 estudiants «més altres que han tirat una mà de tant en tant. La websèrie ja està gravada i muntada, però el grup d'estudiants vol ara millorar la postproducció per tal de presentar-la a festivals i fer-la arribar al gran públic. Per a això han dut a terme una campanya de micromecenatge amb la que, en pocs dies, han aconseguit els 2.500 euros necessaris per tal d'acabar la feina.

Este treball té un marcat caràcter social. Els estudiants diuen que «ens agradaria que s'ensenye en col·legis i instituts per conscienciar a les parelles més joves i prevenir possibles relacions de maltractament en un futur». L'equip també està barallant la possibilitat de participar a diferents festivals per tal d'arribar arribar a més gent. Si aconseguiren en algun moment monetitzar la història, «volem donar estos diners a ajudes a dones maltractades. Ens agradaria que «Retales» fos una miqueta més que una webserie, amb compromisos d'aquest estil», expliquen tant Nacho com Lucia.

«Retales» s'ha gravat i finançat fins ara mitjançant els diners dels seus propis participants. «Arribats a aquest punt necessitem ajuda per a poder recuperar una part del finançat, a més de poder permetre'ns una postproducció de qualitat i més completa: plug-ins de vídeo i àudio, lloguer d'equips, traducció, etc», expliquen dos dels seus creadors.

La creació d'estos joves estudiants del Campus de Gandia busca, per tant, ajudar a que les adolescents aprenguen a identificar aquelles actituds que també es consideren violència masclista i, encara que no hi haja violència física, i saber parar-les a temps. Es tracta de situacions com l'excessiu control de la vestimenta, prohibir a la xica a parlar o quedar amb altres xics, aïllar-la d'amics i amigues o llegir les seues converses a les xarxes socials i el telèfon mòbil, entre altres.