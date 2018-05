Requena homenatja els antics cinemes de poble desapareguts

Des d´este dilluns, ja està disponible en Youtube l'espot d'enguany del Festival de curtmetratges «Requena y... ¡Acción!», que com habitualment, aborda el tema al voltant del qual gira el certamen. Enguany, l'organització vol homenatjar a les sales de cinema dels pobles i ciutats xicotetes que van haver de tancar per la crisi i no han tornat a obrir. Per a representar esta situació, la directora del Festival i del propi espot, Laura Pérez Gómez, va decidir oferir la seua pròpia visió del final de la pel·lícula «Cinema Paradiso» del director italià Giuseppe Tornatore, baix el nom «Astoria Paradiso» per l'històric Cinema Astoria de Requena, hui en ruïnes. La sala, que també dóna nom al concurs que premia els curtmetratges rodats a Requena i que se celebra de forma paral·lela al Festival, encarna a la perfecció el missatge que vol donar esta edició de «Requena y... ¡Acción!».

L'any passat, la peça que va servir per a representar el lema del Festival va ser l'espot «Requena que no es poco», basat en el clàssic de José Luís Entenimentada «Amanece que no és poco» i que va comptar amb l'actuació de Joaquín Climent i va aconseguir al voltant de les 7000 reproduccions. En esta ocasió, s'ha optat per un acostament que apel·la a sentiments com la nostàlgia i l'amor pel setè art protagonitzat per l'actor requenense Arturo Domingo, de l'associació CAT Raval Teatre. Juntament amb l'espot de 2018, també s'ha fet pública la programació definitiva amb totes les activitats que tindran lloc durant el primer cap de setmana de juny, quan se celebra esta 5ª edició.

A part de les projeccions de la Secció Oficial i del Concurs Astoria, també hi haurà diverses actuacions i un taller de cinema infantil de la mà de Lluminària Educació, així com recepcions, festes i l'homenatge al director de cinema Miguel Alcantud.