L'IVC presenta a la Filmoteca una visió filosòfica de Hitchcock

La Filmoteca va projectar ahir «L´ombra d´un dubte» (1943), d'Alfred Hitchcock, film que va ser presentat al públic per Robert B. Pippin, professor de la Universitat de Chicago i autor del llibre «Hitchcock filósofo». Esta presentació es du a terme amb motiu del curs sobre la relació de la filosofia amb Hitchcock que el professor Pippin impartix a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de València entre el 16 i el 18 de maig.

Protagonitzada per Joseph Cotten i Teresa Wright, «L´ombra d´un dubte» explica la història d'un assassí de vídues riques que s'amaga per un temps a casa de la seua germana. Allí és acollit amb afecte per tota la família. La pel·lícula podrà tornar a veure's el divendres, 18 de maig, a les 20 hores.

El programa es completa amb «Vertigen» (1958), una de les pel·lícules fonamentals en la filmografia de Hitchcock, protagonitzada per James Stewart i Kim Novak, que podrà veure's el dijous, 17 de maig, a les 18 hores, i el dissabte, 19 de maig, a les 20 hores.

«Vertigen» explica la història d'un antic inspector, retirat del servei per la seua tendència al vertigen, que rep l'encàrrec d'un amic perquè vigile la seua esposa, l'estrany comportament de la qual dóna a entendre que vol suïcidar-se.

En el llibre «Hitchcock filósofo», el professor Robert B. Pippin proposa precisament una lectura filosòfica de «Vertigen» i ofereix una interpretació de com el cinema del director britànic s'aproxima a les ansietats del desconeixement, que està en l'origen de la intriga com a gènere.