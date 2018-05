Gastronomia, música i natura en una nova edició del festival Dies de Camp de Montanejos

Naturalesa, gastronomia, activitats i música, molta música, és del que durant este cap de setmana es pot gaudir en Montanejos amb la celebració del festival Dies de Camp Montanejos 2018. Un esdeveniment organitzat pel col·lectiu theBasement, que complix la seua segona edició i on gaudir d'una selecció musical indie-rock i música electrònica, complementat amb activitats esportives i culturals en un entorn privilegiat en plena naturalesa i apte per a tots els públics.

Enguany, l'aposta del festival passa reunir a tres de les propostes més suculentes del indie Rock a nivell nacional com són Bigott, Dones i la Plata, que es combinaran amb la música per excel·lència del cartell, l'electrònica, a càrrec de Young Marco i Unterestellar Funk com a estrelles convidades des d'Holanda i el britànic Bradley Zero. Discos Paradiso i El Magatzem de Discos, dos de les botigues més rellevants del país, completen, al costat d'una nodrida representació de selectors musicals.