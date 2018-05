Blasco, Cardeña, Cervera, Cortina i Praena, Premis de la Crítica Valenciana

Els escriptors i escriptores Lola Blasco, Chema Cardeña, Rafa Cervera, Adela Cortina i Antonio Praena han obtingut els Premis de la Crítica Literària Valenciana 2018 en les seues modalitats de Literatura Dramàtica, Narrativa, Assaig i Poesia. L´Associació Valenciana d´Escritores i Crítics Literaris (CLAVE) va fallar ahir els seus premis a Rocafort.

Per una banda, el jurat de Literatura Dramàtica, format per Inma Garín, Enrique Herreras, Nel Diago, Rosa Sanmartín, Francesc Sanguino, Carlos Ferrer i José Vicente Peiró va acordar per majoria concedir el Premi de la Crítica Literària Valenciana 2018 de Literatura Dramàtica a les obres Fuegos (Ediciones Invasoras), de Lola Blasco, i Shakespeare a Berlín (El Petit Editor), de Chema Cardeña. «Són textos potents que aborden l'escriptura dramàtica des de dues òptiques totalment diferents. Shakespeare a Berlí, per l'estructura dramàtica i el tema, tractat amb mestratge, que sent històric és de candent actualitat. Respecte a Fuegos, per la força i emotivitat del llenguatge i per les potents imatges del text, que interpel·la al contemporani», va dir ahir l´organització.

El jurat d´Assaig, format per Gloria de Frutos, José Miguel Segura, Joan Carles Martí, Francisco Agramunt, José Ferrándiz i Elia Saneleuterio va a acordar concedir el guardó a Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia (Paidós), d´Adela Cortina per «analitzar un aspecte de la realitat, sovint desapercebut i no reconegut, que posa en evidència les nostres patologies socials». «L'assaig està escrit amb un llenguatge clar i una argumentació molt coherent, aspectes que aconsegueixen l'atenció dels seus lectors durant totes les seues pàgines», va afegir el jurat.

Per altra banda, l´organització també va voler destacar l´obra Las contradicciones culturales del capitalismo del siglo XXI, d´Ana Noguera i Enrique Herreras, que segons el jurat «confirmen la projecció de l´Escola de València».

El jurat de Narrativa, format per Marina Izquierdo, Eduardo Almiñana, Ángel Basanta, José Luis Ferris, Eric Gras, Rafael Soler i Carmen Velasco, va premiar Lejos de todo (Jekyll & Hill), de Rafa Cervera, per «per la seua reivindicació literària de València sense complexos o localismes, pel viatge emocional a l'adolescència i a la idolatria que planteja, però sobretot per l'aposta que suposa aquesta novel·la profunda i suggeridora».

Finalment, el jurat de Poesia, format per Ricardo Bellveser, Joaquín Juan Penalva, Juan Luis Bedins, Santiago Fortuño, María Ángeles Chavarría, Antonio Herrera i Rosa María Vilarroig va decidir atorgar el premi a Historia de un alma (Visor, 2017), d´Antonio Praena, després d´un intens debat.

CLAVE també ha volgut donar enguany la seua menció especial al poeta i acadèmic Francisco Brines, en «reconeixement a la seua brillant trajectòria poètica».