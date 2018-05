Mislata ja té ganes de teatre

Mislata tenia ganes de MAC i s´ha notat en els primers espectacles de la programació de 2018. El festival d'arts escèniques ha envaït ja els carrers i places de la ciutat i el públic està responent com cada any. Dissabte de vesprada es va omplir l'amfiteatre de Felipe Bellver per a presenciar un espectacle subtil i commovedor. «Aigua», la nova producció de NUC, una companyia de Vila-real sorgida de la unió de Xa Teatre i 23 Arts, va agradar molt al públic per la seua força poètica i visual, però també pel seu rerefons emocional.

La de dissabte va ser una reflexió a deu metres d'altura -amb xanques, dansa aèria i acrobàcies- sobre la importància de cuidar i respectar el Medi ambient, enaltint també valors humans com l'amistat o la solidaritat. Alba Blanco, Sara Gil i Xavi Castelló van interpretar ahir una metàfora sobre el nostre pas per aquest planeta, en la qual no va faltar l'aigua, el ben natural més preuat.

De matí, els més menuts es van reivindicar com a protagonistes del MAC amb un taller de creativitat plàstica que es va celebrar a la plaça 9 d'octubre, a les portes de la Biblioteca Municpial. L'activitat portava per títol «Els artistes també van pintar el circ» i consistia en la fragmentació d'un quadre, que els xiquets i xiquetes van pintar per parts. El quadre escollit va ser «El Circ", del pintor francés Georges Seurat.

Així mateix, diumenge es va celebrar una activitat que portava per títol «Pop & Circ en família», una proposta per a xiquets i majors que va tenir com a escenari els jardins de l'emblemàtic Hort de Sendra, situat en ple casc antic de la ciutat, en el barri de la Moreria.

El plat fort del matí va ser l'actuació de la banda sevillana Full, una de les noves formacions de l'escena indie amb major projecció, present en molts dels festivals que se celebren per tota Espanya. El grup liderat per Javier València va presentar a Mislata les cançons del seu segon disc, «Tercera Guerra Mundial», i va aconseguir des del primer concorde fer ballar a un públic molt especial, format a parts iguals per xiquets i majors. Més de 300 persones es van donar cita en l'Hort de Sendra per a gaudir de Full, que van estar precedits per Ñekü, una formació valenciana que va actuar com a convidada.

El concert va estar precedit per una matinal de tallers de circ per als més menuts, on la companyia valenciana La Finestra Nou Circ va ensenyar als xiquets i xiquetes les tècniques bàsiques del clown, acrobàcies, malabares i equilibris. En definitiva, un pla perfecte per al matí del diumenge que va deixar molt satisfeta a l'organització i que de ben segur es repetiran en edicions posteriors del festival.