Aldaia recupera les seues cançons populars en un llibre i un CD amb l'ajuda de la Diputació

Dolços, cuina tradicional i recuperació de la memòria varen ser ahir els ingredients de la primera jornada de la Trobada Musical i Gastronòmica d´Aldaia, amb el lema de «Para l´Orelleta». El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, va participar en la inauguració de les activitats, al costat de l´alcalde de la localitat, Guillermo Luján, i la regidora de Cultura, Empar Folgado. Ahir es va presentar el llibre «Música Tradicional d´Aldaia», a càrrec dels seus autors Antonio Andrés i Carles Pitarch, en l´edició de la qual i difusió ha col·laborat la Diputació amb una aportació de 25.000 euros.

La corporació provincial ha concedit a l´Ajuntament d´Aldaia aquesta subvenció per impulsar el projecte que contribueix a la recuperació de la música tradicional valenciana. «Aquesta iniciativa serveix per reforçar els treballs de recerca sobre el cancioner popular valencià de finals del segle XIX i el segle XX», va destacar el president de la Diputació, que anima a tots els municipis a «no perdre la seua cultura musical».

Aldaia, amb una important tradició musical, s´ha proposat recuperar la música popular i les lletres de la cançó tradicional valenciana, així com estudiar els seus orígens i evitar amb això la pèrdua de «un gran tresor patrimonial», com va explica rl´alcalde, Guillermo Luján, que ha tramitat l´ajuda a través de l´àrea de Cultura.

El treball de recuperació del patrimoni oral i cultural del cancioner tradicional valencià, a càrrec d´Andrés i Pitarch, ha consistit a «recopilar un important patrimoni de cants i melodies populars, conservats per diferents generacions de veïns d´Aldaia», segons els propis autors. El projecte inclou un llibre i un CD, i es classifica en cants religiosos, cants profans, música infantil i música de joventut i edat adulta.

La primera Trobada Musical i Gastronòmica es perllongarà fins a diumenge que en el municipi de l´Horta, i inclou un homenatge per recuperar la memòria musical del valencià Pasqual Fuentes.

Després de la presentació es va oferir un tast gastronòmic de sopà, orelletes i pimentó amb tonyina i concert de música tradicional a càrrec de la rondalla de Xavi de Bétera amb la participació del Grup de la Ronda d´Aldaia.